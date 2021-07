Muž nemusí jít za krádež vibrátoru v nouzovém stavu do vězení

Muž nepůjde za krádež vibrátoru v nouzovém stavu do vězení, jak původně rozhodl soud. Nejvyšší soud zrušil rozsudek ostravského krajského ostravského soudu, který Lubomíra Sogela v odvolacím řízení na dva roky do vězení poslal. Sogel nemusel ani do vazby. Napsal to v pátek Ekonomický deník.

Krajský soud bude muset v případu znovu rozhodnout. Sogel byl propuštěn z výkonu trestu ve věznici ve Stráži pod Ralskem a nebyla na něj uvalena vazba. Vibrátor stál 499 korun. Muž ho podle obžaloby vzal loni v dubnu v DM drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm, strčil ho pod bundu a odešel bez placení.

Protože kradl v době, kdy kvůli pandemii koronaviru platil nouzový stav, hrozil mu vyšší trest trest než za normálních okolností. Sazba byla v době nouzového stavu od dvou do osmi let. Sogel má v rejstříku podle deníku 23 záznamů a nemá trvalé bydliště.

Nejvyšší soud už zrušil několik podobných trestů za drobnější krádeže, za které lidé dostali vyšší tresty s ohledem na nouzový stav. Jedním z nich byl například muž, který měl jít do vězení na rok a půl za krádež pěti housek. Soud už tehdy dospěl k závěru, že ne každá krádež v nouzovém stavu má být postihovaná přísněji. Pokud její provedení a další okolnosti nesouvisí s mimořádnou situací, lze podle něj ukládat normální tresty.