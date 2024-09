Muž podle žalobce vyvedl ze zdravotní pojišťovny 23 milionů korun

Krajský soud v Brně dnes čtením listinných důkazů a výslechem svědka pokračoval v projednávání obžaloby na Roberta Litteru, který podle státního zástupce vyvedl ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR za 13 let podvodně téměř 23 milionů korun. Nechal si proplácet neexistující převozy pacientů. Muž vinu zcela popírá. Peníze z pojišťovny plynuly v letech 2007 až 2020, obžalovaný uvedl, že si ničeho nebyl vědom až do podzimu 2021, kdy musel z pojišťovny odejít. Řekl to v přípravném řízení, jehož záznam soudce dříve přečetl.

Soudce předpokládal, že by dnes mohly případně zaznít i závěrečné návrhy a rozhodnutí, obžalovaný Littera se ale z jednání kvůli zdravotním obtížím omluvil. Strany navíc soudu předložily další návrhy na dokazování. Nicméně předseda senátu je opětovně upozornil, že by příště mohly zaznít závěrečné návrhy.

Dnes předseda senátu přečetl některé listinné důkazy, vyslechl i svědka, a to kvůli poštovnímu boxu, který má založený. V roce 2016 a dále do něj mohly chodit některé písemnosti První nestátní záchranné služby, stejnou poštovní schránku totiž měla firma založenou o něco dříve. Svědek ale uvedl, že do schránky nechodilo nic, co nebylo určeno jemu.

Podle obžaloby využil Littera nadstandardního oprávnění v informačním systému zdravotní pojišťovny, aby úmyslně vytvářel fiktivní přepravy mrtvých pojištěnců, nahrával je do informačního systému a posléze sám revidoval. Tím umožňoval proplácení těchto fiktivních výkonů. Pacienty podle výkazů přepravovala brněnská První nestátní záchranná služba (PNSZ), která však v roce 2007 zanikla.

Peníze chodily na účet druhého obžalovaného Zdeňka Kozelka, který byl od 80. let životním partnerem majitele PNSZ Alexandra Valouška. Ten v roce 2016 zemřel a teprve tehdy Kozelek podle vlastní výpovědi zjistil, že mu chodí na účet peníze. Sám se o účty prý nestaral, protože "si nerozuměl s počítačem a počítač nerozuměl jemu", takže mu je spravoval partner Valoušek.

Litterův obhájce v rozhovoru s novináři dříve uvedl, že se podvod stal, ale neexistují podle něj důkazy, že by to byl jeho klient, kdo by za ním stál. Řekl, že peníze vyplácené Litterovi nejvýše prošly pod rukama mezi obrovským množstvím dávek, které kontroloval. Littera také uvedl, že za podvod patrně mohou jiní zaměstnanci pojišťovny.

Hlavní líčení bude pokračovat 25. října. Oběma obžalovaným hrozí v případě uznání viny až mnohaleté tresty za podvod.