Muž přepadl poštu, za jejíž vyloupení byl odsouzen. Chtěl zpátky do vězení

Padesátiletý muž přepadl stejnou pobočku pošty v Praze 7, za jejíž vyloupení byl až do letošního února ve vězení. Po dopadení u výslechu uvedl, že ho život na ulici nebaví a chce zpátky do vězení. Policie o tom v pondělí informovala na webu.

Případ se stal minulé úterý odpoledne. Muž v pobočce pošty v ulici Milady Horákové u přepážky vytáhl papírek, na kterém bylo napsáno: "V tašce mám pistoli, dejte mi peníze, nebo budu střílet!" Pracovnice pošty vydala muži hotovost, kterou měla v pokladně, a muž utekl. Policisté zjistili, že poté odjel do Kolína, odkud se nechal taxíkem odvézt do Pardubic. Vlakem pak pokračoval do Olomouce, kde v night klubu utratil celý lup. Ráno odešel na ubytovnu a tam jej zadržela policie.

Muž byl podle policie několikrát trestaný, na svobodě byl teprve dva měsíce. Poslední trest, který si odpykával od roku 2014, byl za vyloupení stejné pobočky v Praze 7. "U výslechu se kriminalistům k přepadení doznal a také uvedl, že život na ulici ho nebaví, a proto chtěl zpátky do vězení," uvedli policisté. Muž je nyní ve vazbě. V případě odsouzení mu za trestný čin loupež hrozí až deset let za mřížemi.