Muž s nožem loupil v Liberci v potravinách, policie žádá o pomoc

Policie žádá o pomoc při pátrání po muži, který ozbrojený nožem a maskovaný bílou lékařskou rouškou přepadl před měsícem v Liberci prodejnu potravin. Odnesl si odtamtud peníze. Na webu policie o tom informoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Lupič do prodejny potravin v ulici Za Humny vstoupil 10. února před 19.00, krátce před zavírací dobou. Mluvil česky a chtěl tržbu. "Obsluha prodejny pod pohrůžkou násilí a v obavě o svůj život muži vydala hotovost," uvedl Robovský. Podle něj při loupeži nebyl nikdo zraněn.

Maskovaného muže zachytila kamera. Bylo mu zhruba 25 let, je vysoký 170 až 175 centimetrů. V době loupeže byl oblečený do světle hnědé či pískovožluté zimní bundy s kapucí. "Bunda měla přes černý zip klopu po celé délce s uzavíráním na knoflíky. Muž měl na obličeji bílou lékařskou roušku. Na hlavě pak tmavého kulicha a přes něho přetaženou kapuci bundy. Muž byl dále oblečený do černých tepláků s bílým pruhem na boku (lemem) a obut do černé sportovní obuvi nad kotníky," dodal Robovský.

Policie žádá všechny, kdo by muže dokázali i v maskování poznat, aby se jí ozvali na bezplatnou telefonní linku 158.