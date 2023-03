Muž se od léta vyhýbal nástupu do vězení, v Otrokovicích chtěl skočit z balkonu

Pětatřicetiletý muž, který se od loňského léta vyhýbal nástupu do vězení a skrýval se před policisty, chtěl v Otrokovicích na Zlínsku skočit z balkonu panelového domu. Kriminalista mu to rozmluvil, sdělila ve čtvrtek mluvčí policie Monika Kozumplíková. Muž je ve vazební věznici v Olomouci.

Policisté muže několik týdnů sledovali. "Oznámení o tom, že má do dvou týdnů nastoupit do věznice, si převzal již v polovině července loňského roku. Od té doby se této povinnosti vyhýbal, přebýval neznámo kde a před policisty se skrýval. Je proto podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na dva roky," uvedla mluvčí.

Ve středu policisté tušili, že muž je od rána v bytě své matky v Otrokovicích. "Po vstupu do bytu v pátém patře panelového domu muže uvnitř nenašli. Jednoho z kriminalistů napadlo, že by se mohl schovávat na balkoně. Balkon byl ale také prázdný. Až při důkladném pohledu na všechny okolní balkony uviděl hledaného muže s batohem na zádech schouleného na jednom z vedlejších balkonů," uvedla mluvčí.

Když muž policisty uviděl, sedl si na zábradlí balkonu a chtěl skočit dolů. "Tvrdil, že se chce zabít. Naléhavost situace donutila kriminalistu mžikem se změnit ve vyjednavače, začal s mužem mluvit a po několika minutách ho přesvědčil, aby se vrátil zpět do bytu. Muž přelezl zpět, policisté ho převezli do policejní cely a po několika hodinách do vazební věznice v Olomouci do výkonu trestu odnětí svobody. Při zadržení u něj našli balíček sušené rostlinné hmoty, je tím podezřelý i ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," uvedla mluvčí.