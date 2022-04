Muž v Lanškrouně ubil svoji družku řeznickým sekáčkem, skončil ve vazbě

Pardubičtí kriminalisté obvinili tento týden z vraždy pětašedesátiletého muže. Podle obvinění usmrtil v Lanškrouně třiapadesátiletou družku řeznickým sekáčkem. Muž později po činu sám zavolal policii. Novinářům to v pátek řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek. Obviněnému hrozí až 20 let ve vězení.

Podle jeho výpovědi se seznámili v roce 2014 v severních Čechách na ubytovně. O rok později se přestěhovali do Lanškrouna, kde bydleli na několika místech včetně ubytoven, pak si našli byt v centru města. Zpočátku byl vztah bezproblémový. Potom se začali hádat, zejména kvůli penězům, protože žena neměla práci. Oba dost pili alkohol, jenže muž měl zdravotní příhodu a přestal po propuštění z nemocnice pít. Žena ale s alkoholem neskončila a muži to vadilo.

Obviněný byl už podle policie trestaný a kvůli blíže nespecifikovaným aktivitám se obával, že půjde do vězení zase, proto se rozhodl přítelkyni zabít, aby nezůstala sama, a pak že spáchá sebevraždu. "Uváděl, že chtěl, aby usmrcení bylo co nejméně bolestné," řekl Šimek.

V noci na pondělí 4. dubna se rozhodl ženu zabít řeznickým sekáčkem. Po páté hodině ráno spící družku napadl úderem do hlavy. Žena se probudila a začala utíkat, chtěla se dostat z bytu. Muž ji strhl zpátky a dál tloukl sekáčkem, v jednu chvíli použil nůž a zakrýval jí rukama nos a ústa. "Podle jeho slov souboj trval víc jak 20 minut. V závěru rdoušení ho hladila po rukou, a to údajně byla chvíle, kdy projevil lítost nad tím, co se stalo," řekl Šimek.

Po usmrcení ženy se umyl, oblékl a opakovaně odešel do města si vyřídit nějaké záležitosti. Pak vypověděl, že mrtvou ženu hladil, vytvořil kolem ní oltář s květinami a svíčkami, aby ji vyprovodil na nepozemskou cestu. Po 14 hodinách, kdy si ještě sbalil věci do vězení, zavolal na linku 158. O sebevraždu se už nejspíš nepokusil.

Podle Šimka sousedi hluk slyšeli, oznámení podali, ale nevolali státní policii. Víc k tomu říct nemohl.

Soud v Ústí nad Orlicí muže ve čtvrtek poslal do vazby. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. "Vzhledem k charakteru k útoku, množství použití útočných nástrojů lze předpokládat, že po zpracování soudní lékařské expertizy ve vztahu k příčině smrti a zranění poškozené dojde k zpřísnění právní kvalifikace," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Žena podle ní mohla trpět mučivými útrapami, to znamená, že by byl muž ohrožený trestní sazbou 15 až 20 let, případně dostat trest výjimečný. "Jednalo se o vysokoškolsky vzdělaného muže, který zpočátku uváděl, že problémy nastaly i tím, že on sám má vysokoškolské vzdělání a paní poškozená má jenom zvláštní školu," dodala Faltusová.

V Pardubickém kraji jde o druhý násilný čin v letošním roce. Policie obvinila sedmatřicetiletého muže z vraždy jeho šestašedesátileté matky. Ubodal ji minulou středu ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Hrozí mu deset až 18 let vězení.