Muž v Lovosicích oloupil seniorku s chodítkem, hrozí mu až deset let vězení

Policisté obvinili třiačtyřicetiletého muže podezřelého z toho, že počátkem října v Lovosicích na Litoměřicku přepadl šestaosmdesátiletou seniorku, která k pohybu používá chodítko. Vytrhl jí z ruky peněženku, škoda je 1500 korun.

Muži z Ústecka hrozí až deset let vězení, soud ho poslal do vazby. Na policejním webu to uvedla mluvčí Pavla Kofrová. Muž čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže.

Seniorku pachatel oloupil před polednem u vchodových dveří do bytového domu, když se vracela z nákupu. "Měl využít její nepozornosti a ve chvíli, kdy chtěla odemknout vstupní dveře, se jí měl pokusit z nesené tašky odcizit peněženku. Poškozená jej zachytila za ruku ve snaze mu zabránit peněženku z tašky vytáhnout. Muž měl však využít své fyzické převahy a peněženku jí po krátkém přetahování vytrhnout z ruky," popsala policejní mluvčí.

Muž po činu utekl, policie ho podle Kofrové vypátrala a zadržela po několika dnech. "Ke zranění seniorky naštěstí nedošlo," doplnila mluvčí.