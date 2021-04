Muž venčící psa, který napadl v Praze dítě, byl obviněn z ublížení na zdraví

Muž venčící psa, který v Praze 1. dubna vážně zranil dítě, byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Na webu policie to v úterý oznámila mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Řekla, že stejný pes jen několik dní před napadením dítěte údajně zaútočil i na dalšího člověka a jeho psa. Státní veterinární správa nyní na podnět policie rozhoduje, zda bude pes odebrán ženě, které patří. Majitelce psa by hrozil postih, pokud by se prokázalo, že byla při některém z útoků také přítomna, dodala Siřišťová.

Pes zaútočil 1. dubna na čtyřletého chlapce, který byl s matkou na procházce v parku pod petřínskou rozhlednou. Dítě po incidentu skončilo v kritickém stavu v nemocnici. Muž po incidentu utekl a policii se přihlásil, až když policisté v médiích oznámili, že po něm pátrají. Osmapadesátiletý muž není majitelem psa, pouze ho venčil. Podle Siřišťové ale v době útoku měl psa na starost, a proto byl obviněn on.

Napadení dítěte není možná jediným útokem tohoto zvířete. "Díky medializaci případu se kriminalistům ozval muž, který byl stejným psem napaden pár dní před brutálním útokem v Petřínských sadech. Kolegové nového svědka již vyslechli a nadále se případem intenzivně zabývají," sdělila mluvčí policie. Kdo měl v danou chvíli psa na starost, zatím neuvedla.

Co bude se psem, nyní řeší veterinární správa. Podle policejní mluvčí může správa nechat psa majitelce odebrat.