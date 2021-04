Muž vyhrožoval bombou na olomouckém nádraží, byl vzápětí dopaden

Olomoučtí policisté dopadli čtyřiadvacetiletého muže z Ostravy, který v pátek odpoledne hrozil bombou na olomouckém hlavním vlakovém nádraží. Na tísňovou linku volal dvakrát, kvůli jeho hrozbě prohledávaly nádraží dvě desítky policistů, vojáků a strážníků včetně psovodů se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Pachatel byl dopaden vzápětí, hrozí mu až osm let vězení, sdělil v pondělí mluvčí policie Libor Hejtman.

Muž volal na linku 158 po 14.00, poté po 15 minutách svou hrozbu zopakoval. "To mu ale už byli v patách policisté, kteří jej za 20 minut od prvního oznámení zadrželi nedaleko hlavního nádraží. Čtyřiadvacetiletý muž z Ostravy byl pod vlivem alkoholu, nadýchal téměř 2,5 promile alkoholu," uvedl policejní mluvčí. Policistům se muž přiznal a řekl, že šlo pouze o poplašnou zprávu.

Zadržený muž putoval nejprve do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci a následně do policejní cely. V sobotu jej olomoučtí kriminalisté obvinili ze zločinu šíření poplašné zprávy, za což mu hrozí vzhledem k tehdy platnému nouzovému stavu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Obviněný jako důvod svého jednání uvedl, že chtěl jít do vězení. Stíhán je na svobodě.