Muž vyhrožoval pracovníkům nemocnice v Kroměříži zabitím, je ve vazbě

Muž, který po propuštění z vězení nastoupil kvůli psychiatrickému a protialkoholnímu ochrannému léčení do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, vyhrožoval tamním pracovníkům zabitím.

Domáhal se tímto způsobem opětovného návratu do vězení. Policisté dvaatřicetiletého muže z Prostějova obvinili z vydírání, sdělila v pátek policejní mluvčí Barbora Balášová. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až čtyři roky vězení.

Podle policistů si muž odpykával ve vězení trest za závažnou trestnou činnost, po propuštění zamířil do kroměřížské psychiatrické nemocnice. "Od prvních minut, které tam strávil, se však domáhal propuštění a chtěl zpátky do vězení. Své požadavky opakoval, stupňoval s tím, že pokud ho neodvezou zpátky, tak že někoho zabije. Zaměstnancům i gesty naznačoval, co by jim provedl. Ti se obávali o životy své i dalších pacientů," uvedla mluvčí.

Policisté následně celou věc prověřili a muže obvinili z vydírání s trestní sazbou odnětí svobody od šesti měsíců do čtyř let. Nyní je muž v olomoucké vazební věznici.