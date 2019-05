Muž zneužil školačky. Soud mu výrazně zpřísnil trest

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek výrazně zpřísnil třiadvacetiletému muži z Uherskohradišťska trest za znásilnění, pohlavní zneužívání a omezování osobní svobody dvou školaček. Původně mu zlínský krajský soud uložil tříletý podmíněný trest, odvolací soud jej zvýšil na pět let nepodmíněně. Podle něj mimořádné snížení trestu nebylo v tomto případě na místě. Jeho obětí byly podle spisu dvě sestry ve věku 13 a 14 let. Muži hrozilo až 12 let vězení.

"Mimořádné snížení trestu pod hranici trestní sazby zde nepřipadalo v úvahu. Dopustil se více trestných činů, trestnou činnost popíral. Úvahy soudu o morální integritě poškozených se nemohou odrazit na hodnocení chování obžalovaného," uvedl předseda senátu Jaroslav Holubec. Poukázal na to, že trest pěti let na spodní hranici trestní sazby vykoná muž společně s již dříve uloženým ročním trestem.

Nízký trest kritizovala žalobkyně, ani podle ní nebyly důvody k jeho mimořádnému snížení. "Podle krajského soudu poškozené neutrpěly žádnou újmu, podle soudu byl mravní vývoj u obou sester již narušen, argumentuje také záškoláctvím a nedobrými vztahy v rodině. Žádná z těchto okolností však není mimořádnou okolností případu," uvedla žalobkyně.

Naopak obhajoba žádala vrácení případu kraji, podle obhájce obžalovaný popírá, že se něčeho dopustil. K jednání se však muž nedostavil. Už dříve uvedl, že měl v inkriminované době přítelkyni a se sestrami se už moc nebavil. Starší z dívek o něj prý usilovala. Když zjistila, že má přítelkyni, chtěla se mu prý pomstít. K mladší dívce muž uvedl, že s ní nikdy sám autem nejel a že si často vymýšlí.

Podle obžaloby mladík starší dívku, které však nebylo 15 let, na podzim 2015 znásilnil ve starém vagonu na Uherskohradišťsku. S dívkou poté ještě několikrát ve vagonu a v autě souložil už s jejím souhlasem, čímž se dopustil pohlavního zneužívání. U mladší sestry se dopustil podle vrchního soudu trestného činu omezování osobní svobody a to v dubnu 2016 v jeho osobním autě. Dívku tam podle soudu přemlouval k pohlavnímu styku, což odmítala, následně zamkl dveře auta a i přes její odpor ji líbal a převrátil na sedadlo, nakonec od svého jednání upustil.

Muž si pětiletý trest odpyká za znásilnění, pohlavní zneužití a omezování osobní svobody. Nejvyšší trest mu přitom hrozil za znásilnění, kde byl ohrožen sazbou pěti až 12 let.