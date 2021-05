Muže, který podle policie zapálil byt v Praze 10, poslal soud do vazby

Soud poslal do vazby sedmatřicetiletého muže, který podle policie v polovině května úmyslně zapálil byt v šestém patře domu v Praze 10, v němž spalo šest lidí. V pondělí to uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Obviněnému hrozí za obecné ohrožení 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Policistům a hasičům se všechny lidi z bytu včetně měsíčního dítěte podařilo zachránit.

Událost se stala 16. května brzy ráno ve Vajdově ulici v Hostivaři. V době příjezdu záchranných složek stoupal z oken bytu černý dým a na balkoně stálo několik lidí, kteří volali o pomoc. Policisté vykopli dveře od bytu a dostali z bytu všechny lidi, v čemž jim pomohl jeden z hasičů za použití dýchací techniky.

Kriminalisté následně zjistili, že požár založil jeden z nájemníků bytu, se kterým ten den pronajímatel ukončil kvůli jeho nevhodnému chování možnost ubytování. Muž se ale podle policistů v noci do bytu vrátil a za použití hořlaviny založil oheň v předsíni. Podle vyšetřovatelů obviněný věděl, že v bytě spí několik lidí, kteří nebudou mít možnost úniku, protože se byt nachází v šestém patře.

Loni v srpnu skončil podobný případ v Bohumíně na Karvinsku tragicky, zemřelo 11 lidí. Policie z vícenásobné vraždy obvinila tehdy čtyřiapadesátiletého muže. Přiznal se, jeho motivem byly spory v rodině. Obviněný nezvládl fakt, že jej manželka opustila a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem. Právě tento byt muž 8. srpna odpoledne zapálil. Uvnitř se konala oslava narozenin a bylo tam 15 lidí. Vyšetřování skončí pravděpodobně až v létě, kriminalisté ještě čekají na znalecké posudky. Muži též hrozí až výjimečný trest včetně doživotí.

Úmyslně byl oheň založen také loni v lednu v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, při němž se udusilo osm lidí bydlících v ústavu, devátý klient zemřel později. Vyšetřování ukázalo, že oheň založil pravděpodobně některý z klientů, konkrétní pachatel však známý není.