Muzeum v Plzni připomnělo start výroby trabantů před 67 lety, dnes je vůz cenný

Mimořádnou komentovanou prohlídkou dnes oslavilo plzeňské Trabant muzeum - Příběhy dvoutaktů 67 let od zahájení výroby východoněmeckých trabantů i sobotních 35 let od pádu berlínské zdi. V muzeu je přes 20 vozidel vyrobených od roku 1938 do roku 1990, řekl dnes ČTK majitel muzea Pavel Křovák. Podle něj je dnes trabant cenným vozem.

Ve sbírce muzea jsou vozidla bývalého koncernu IFA (Industrieverbands Fahrzeugbau). "Je to sbírka napříč koncernem, takže trabanty, wartburgy, barkasy a jejich předchůdci. Máme přípojná vozidla, karavany, obytné vleky, střešní stan, motorky," uvedl majitel. Všechna auta jsou provozuschopná a mají technickou prohlídku. Půjčují se často na natáčení.

Podle Křováka je dnes trabant velmi cenné vozidlo. "Postupem doby jdou hrozně do ceny, také i proto, jak je hodně zpropagoval Dan Přibáň (režisér a cestovatel). Druhou věcí je sběratelství, že je to už legenda. A teď sílí zájem i Němců a němečtí sběratelé přeplácí české majitele, takže se někdy za přemrštěnou cenu prodá trabant zpátky do Německa," uvedl.

Trabant, který se nemusí renovovat, se nyní podle Křováka prodá za 150.000 až 200.000 korun. "Ale jinak třeba ve sbírce máme takový unikát, jako je Trabant Kübelwagen, vůz východoněmecké pohraniční stráže, něco jako džíp, jehož civilní verze byla Tramp. Těch je v republice možná 20," uvedl Křovák. Když se Německo v roce 1990 sjednotilo, tak se likvidovaly a cena stoupla. "Dnes se tam v pěkném stavu prodává v přepočtu skoro za půl milionu korun," uvedl.

V plzeňské expozici je možné si kromě vozidel prohlédnout i dobovou módu a ukázky bydlení, hračky a suvenýry z doby komunistické Německé demokratické republiky (NDR; tzv. východní Německo;1949-1990). Návštěvníci podle toku času procházejí tři objekty - bývalý chlév, stodolu a špýchar. Jde o areál bývalého Svobodnického dvora z roku 1379 na Rolnickém náměstí v Plzni-Lobzích. Otevřeno je tři dny v týdnu, v neděli jsou dvě prohlídky. Město provede do konce příštího roku rozsáhlou rekonstrukci Rolnického náměstí a podle Křováka se atraktivita lokality zlepší.

"Stali jsme se inspirací pro další čtyři muzea v republice, ale my jsme byli první. V roce 2007 jsme to udělali nanečisto a od roku 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, jsme otevřeli první muzeum motorismu ve městě," řekl Křovák, který začal sbírat trabanty v roce 1982 jako běžný uživatel. "Pak se z toho stal koníček. Teď jsem předsedou evropského IFA-Clubu a Veterán klubu v Plzni," uvedl.

Podle něj byla návštěvnost muzea před covidem vyšší, ale už se to opět srovnává. "Jezdí i cizinci, hlavně Němci. Letos dokonce přijeli Francouzi s trabantem," uvedl Křovák.