Muži, který se v Hradci zabarikádoval, hrozí až pět let vězení

Případ muže, který se v neděli zabarikádoval ozbrojený v jednom z bytů v Hradci Králové, policie vyšetřuje pro podezření z nebezpečného vyhrožování a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Policie osmačtyřicetiletého muže zatím neobvinila. V době incidentu měl u sebe dlouhou střelnou zbraň. Pokud by se věc dostala k soudu, hrozilo by mu až pět let vězení. V pondělí to sdělila hradecká policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Muž se vpodvečer zabarikádoval v bytě na sídlišti na Moravském Předměstí. Podezřelého zadržela zásahová jednotka. Incident se obešel bez zranění. Kvůli zásahu policie bylo z domu evakuováno několik desítek lidí. Policie přijela na místo původně kvůli nahlášenému fyzickému napadení v jednom z bytů. Vzhledem k tomu, že muž s policisty nekomunikoval, do bytu vnikla zásahová jednotka.

V současné době pokračují výslechy svědků, muž je v policejní cele. "V bytě nalezená dlouhá zbraň bude v následujících dnech podrobena znaleckému zkoumání z oboru balistika," uvedla Vlčková.