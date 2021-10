Mynář: Vystrčilovy kroky ho mají zviditelnit, Vondráčkovu návštěvu Zeman žádal

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dotazem na prezidentovu kancelář ohledně zdravotního stavu hlavy státu Miloše Zemana vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k jeho zviditelnění. Na pondělním tiskovém briefingu na Pražském hradě to řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Vystrčil a někteří další senátoři podle něj předvádějí pokrytectví a jejich kroky vedou jen ke snaze zbavit Zemana výkonu pravomocí. K prezidentově zdravotnímu stavu se Mynář nevyjádřil, briefing byl bez dotazů novinářů, stejně jako v případě čtvrtečního briefingu Zemanovy manželky Ivany s dcerou Kateřinou.

Vystrčil se minulý týden v úterý obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. ÚVN v pondělí Vystrčilovi poskytla odpověď.

Vystrčil řekl, že zprávu nemocnice poskytl dalším členům vedení horní komory a po konzultacích chce informace k jejímu obsahu zveřejnit ještě v pondělí. Ke zprávě ÚVN je na pondělních 16.00 svolaná porada členů organizačního výboru Senátu, řekl jeho člen a předseda frakce SEN 21 a Piráti Václav Láska.

Podle Mynáře jsou informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta pouze v dispozici hlavy státu a jejích rodinných příslušníků. Kancelář nemůže bez prezidentova souhlasu informovat, řekl Mynář. "Tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil. Vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí," řekl kancléř.

Pro senátory jsou informace o zdravotním stavu podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor.

Mynář řekl, že mu Zeman osobně minulý týden uložil připravit rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. "Aby nedocházelo k jakýmkoli spekulacím, požádal o účast předsedu Poslanecké sněmovny pana (Radka) Vondráčka jako vykonatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen," řekl Mynář. Osobně byl podle svých slov přítomen tomu, kdy Zeman rozhodnutí podepsal a předal Vondráčkovi k vyřízení.

Vondráček ve čtvrtek prohlásil, že prezident je schopen vykonávat úřad. Nemocnice se proti jeho návštěvě následně ohradila a distancovala se také od Vondráčkových výroků o Zemanově zdravotním stavu.

K prezidentově hospitalizaci Mynář řekl, že byla plánovaná. Ke spekulacím, že byl v době převozu Zeman v bezvědomí, kancléř uvedl, že pokud by tomu tak bylo, měl by na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje. V závěru Mynář poděkoval občanům za přání brzkého uzdravení prezidentovi a nemocnici a ošetřujícímu lékaři Miroslavu Zavoralovi za "nejlepší možnou péči".

Setkání s novináři se konalo před sochou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Rothmayerově sále na Pražském hradě. Hrad čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Po ukončení Mynářova briefingu se někteří novináři snažili kancléři položit dotazy, ten však sál opustil.