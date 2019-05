Mýtný systém je ze dvou třetin hotový. Využívat bude 60 bran

Nový satelitní mýtný systém je ze dvou třetin hotový. Jeho budoucí provozovatel konsorcium CzechToll/SkyToll v něm využije 49 mýtných bran ze stávajícího systému a dalších 11 nových vybuduje. Používat je bude pro kontrolu výběru mýtného. ČTK to v úterý sdělil mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš. Firma podle něj do příprav systému dosud investovala několik stovek milionů korun.

Nový mýtný systém bude využívat satelitní technologii, dosud mýto fungovalo prostřednictvím mikrovlnné techniky. Po stávajícím systému tak zůstane přes 265 mýtných bran, přičemž zhruba pětinu z nich chce CzechToll využít pro svůj systém. Ty by měly být doplňkovou kontrolou, zda dopravci zaplatili mýtný poplatek. Kvůli tomu firma postaví dalších 11 mýtných bran na silnicích první třídy, o které se systém rozšíří v příštím roce.

"Výstavba a montáž probíhá v souladu s harmonogramem výstavby mýtného systému tak, aby byl systém plně funkční letos v létě ještě před zahájením testovacího provozu," vysvětlil Beneš.

Co bude s dalšími nevyužitými bránami, zatím není jisté. Ministerstvo dopravy v minulosti hovořilo o možnosti využít konstrukcí k monitoringu dopravy. Stát by pomocí bran sbíral anonymizovaná data o provozu na určitých dálničních úsecích. Ty by pak používal například k zefektivnění řízení dopravy. Další z možností využití bran byla kontrola elektronických dálničních známek, jejichž zavedení stát chystá od roku 2021. Takovou kontrolu zaplacení dálničního poplatku však v současnosti neumožňuje zákon.

Kromě mýtných bran dokončuje CzechToll přípravu dalších částí nového mýta. "Probíhají finální testy identifikace jednotlivých mýtných úseků palubními jednotkami umístěnými ve vozech vybraného dopravce," uvedl Beneš. CzechToll prostřednictvím dodavatelské firmy TollNet vyrábí 25 tisíc jednotek týdně. Celkem jich plánuje vyprodukovat 450 tisíc, hotovy by měly být do poloviny září.

Ve finálním stádiu je podle Beneše také výroba nových vozidel mobilní kontroly pro Celní správu ČR, před schválením je dále podoba informační kampaně o novém systému pro dopravce a rovněž přejímka některých částí systému Ředitelstvím silnic a dálnic.

CzechToll zvítězil v tendru na nového provozovatele mýtného systému s nabídkou 10,75 miliardy korun za deset let provozu. Vystřídá současného správce mýta rakouskou firmu Kapsch.

Současný provozovatel mýta letos podal k soudu dvě žaloby, ve kterých si stěžuje na průběh tendru. V první z nich Krajský soud v Brně v polovině května rozhodl, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí znovu prošetřit námitky rakouské firmy proti podmínkám tendru. Stát proti tomu podal kasační stížnost. Ve druhé žalobě se Kapsch domáhá pozastavení platnosti smlouvy státu s vítězným konsorciem, což by ohrozilo další přípravy nového systému. O této žalobě však bude soud teprve rozhodovat.