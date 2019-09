Mýtný tendr budeme bránit zuby nehty, říká Kremlík

Pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzná námitky společnosti Kapsch proti podmínkám mýtného tendru, je stát připraven využít všech právních kroků, aby mýtnou soutěž obhájil. Novinářům to před pondělním jednáním vlády řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Antimonopolní úřad by měl v pondělí zveřejnit rozhodnutí o mýtném tendru.

"Úřad nebude rozhodovat definitivně. S rozhodnutím se seznámím, jakmile bude doručeno ministerstvu dopravy. Následně si ho vyhodnotíme a podle výsledku budeme následně postupovat. Stát ale nepochybně využije všech právních prostředků v rámci probíhajícího řízení," uvedl ministr. Případného zrušení soutěže se neobává.

Kremlík zároveň uvedl, že jako advokát počítá s jakoukoliv variantou rozhodnutí. O případných krocích v případě zrušení tendru ovšem hovořit nechtěl. Věří, že nový mýtný systém začne na dálnicích bez problémů fungovat od 1. prosince.

Antimonopolní úřad by měl o mýtné soutěži rozhodnout do pondělního dne. Nařídil mu to soud, který tak rozhodl po stížnosti Kapsche. ÚOHS o podmínkách zakázky rozhodoval už loni, tehdy námitky rakouského podniku zamítl. Společnost proti tomu podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Soud rozhodl, že úřad musí soutěž prošetřit znovu.

ÚOHS se vedle námitek proti mýtné soutěži musí znovu zabývat také smlouvou mezi státem a vítězem tendru, konsorciem CzechToll/SkyToll. Soud o tom rozhodl v samostatném řízení v červenci. ÚOHS stejně jako ministerstvo dopravy a CzechToll proti tomuto rozhodnutí podaly kasační stížnost.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy.