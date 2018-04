Mýtus jménem Kajínek. Novodobý lotr Babinský

Jiří Kajínek vstoupil do pochybné síně slávy nejoblíbenějších zločinců českých dějin. "Jeho popularita už připomíná slávu lotra Babinského," srovnává historik Adam Votruba. Lid proměňuje Kajínka v nový mýtus a touží se s ním zvěčnit. S omilostněným vrahem se bohužel fotografují i policisté.

Kajínek na mezinárodním veletrhu Svět knihy. Kajínek na turné po tuzemských kulturních domech. Kajínek v rodinných albech. Podobně oblíbeným vrahem býval v českých zemích snad jedině lotr Václav Babinský (1796-1879), jenž byl na sklonku života rovněž zbožňován lidovými masami. "Babinský byl současníkem svého vstupu do bájesloví. A dožil se toho, že se stal mýtem," vystihl přerod zákeřného loupežníka v legendu slavný pražský předválečný reportér Egon Erwin Kisch.

Kajínek byl odsouzen v roce 1998 na doživotí za vraždu podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána Pokoše i za další pokus o vraždu. Babinský vedl lupičskou tlupu, s níž přepadal i vraždil, a za šest prokázaných zločinů byl v roce 1840 odsouzen ke dvaceti letům těžkého žaláře. Osud ale chtěl, aby se oba mordýři i přes své zavrženíhodné činy stali celebritami. "A je dost pravděpodobné, že za sto let budou o Kajínkovi vznikat i historické studie," odhaduje Adam Votruba, historik Regionálního muzea v Kolíně a autor ceněné studie s názvem Václav Babinský. Život loupežníka a loupežnická legenda.

Chachaři v uniformách

Mýtus se rodí nezávisle na společenských normách i platných zákonech, ačkoli není úplně normální, když mu podlehnou zrovna policisté, jak se tomu stalo v moravskoslezské metropoli. Na sociálních sítích totiž od 22. března koluje fotografie tří rozesmátých ostravských chacharů ve stejnokrojích Policie České republiky. Policisté Kajínkův mercedes zastavili v Ostravě-Porubě poblíž Technické univerzity - Vysoké školy báňské. Na běžného občana by se zřejmě při rutinní silniční kontrole tvářili s patřičnou úřední vážností, když ale zjistili, že v autě sedí bájeslovný lotr, nadšeně se s ním vyfotografovali. Na snímku jsou v plné zbroji, a dokonce před policejním vozem. Příslušník se služebním číslem 328817 nadto pózuje se zdviženým palcem a jeho uniformovaný kolega hrdinsky zalamuje levé předloktí.

Nejlépe z celé této akce vychází omilostněný zločinec, který žádný zákon ani předpis neporušil. A vlastně se v Ostravě stal jen obětí podivuhodné slávy. "Každý den se chce se mnou někdo vyfotit. Normální lidé. Tak proč by nemohli i policajti. Vždyť jsou to taky normální lidé. Ale je fakt, že na Instagram to dávat nemuseli," komentoval ostravské pózování sám Kajínek. Policisté si nicméně zadělali na parádní problém, navíc nepříjemně zmátli občany. Komu že to vlastně Policie České republiky pomáhá a koho chrání?

"Fotit se s odsouzeným vrahem považuji za velmi nevkusné," reagoval zakrátko na Twitteru ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO). "Policisté by si měli uvědomit, že být policistou znamená chovat se důstojně a neznevažovat práci kolegů a celého sboru. Věřím, že záležitost bude co nejdříve důkladně a řádně prošetřena," dodal. "Vnímáme to jako ohrožení profesní cti," přispěchalo záhy s reakcí i vedení moravskoslezské policie a případ předalo kontrolnímu odboru.

Z kulturáků na veletrh

Mýtus je mýtus. Kdekoli se Kajínek zjeví, tam vzplanou emoce. A zatímco jedni ho vnímají jako nového hraběte Monte Crista, který v roce 2000 dokázal utéct z pečlivě střeženého hradního vězení v moravském Mírově, druzí se vztekají, že národ uctívající vraha se definitivně pomátl.

"Pan Kajínek je v mých očích recidivista, a z tohoto důvodu nemohu připustit, aby se například dostal do kontaktu s nezletilými návštěvníky akce," rozčílil se třeba minulý týden ředitel společnosti Svět knihy Radovan Auer, když se dozvěděl, že Kajínek má na jeho mezinárodním knižním veletrhu naplánovanou autogramiádu ve stánku nakladatelství Naše vojsko. Vydavatel Emerich Drtina však ředitelův zákaz odmítl respektovat, považuje ho za diskriminační a Kajínka prý na květnovém veletrhu stejně představí. Zároveň ale přislíbil, že se mezi knihami nebude snažit prodávat hrníčky a trička s Kajínkovým portrétem, což je další povedený "vydavatelský" produkt Našeho vojska.

Kultura má různé podoby, aktuálním trhákem jsou besedy s Jiřím Kajínkem. Nedávno například vystupoval v kulturním domě v moravském Hodoníně a vstupenka stála 320 korun. Bylo narváno, a protože Hodonín leží na slovenských hranicích, někteří diváci složili českému vrahovi poklonu, když ho srovnali se slovenským zbojníkem Jurajem Jánošíkem.