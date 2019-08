Mýtus o slučování české pravice

Opakované nápady na vznik antibabišovského bloku komentuje Filip Nachtman.

Oblíbený evergreen posledních měsíců přiživil před pár dny šéf ODS Petr Fiala svým výrokem, že chce před sněmovními volbami za dva roky jednat o spolupráci se stranami z konzervativně liberálního proudu. "Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše ve volbách do sněmovny 2021," prohlásil Fiala a doplnil, že se bude rozhodovat mezi třemi hlavními politickými silami: hnutím ANO, ODS a Piráty. "My jsme jasná programová alternativa k hnutí ANO, v parlamentních volbách chceme být politickou a mocenskou alternativou a skutečně věci měnit. Věřím, že díky širší platformě můžeme hnutí ANO výrazně přečíslit," doplnil předseda ODS.

Nutno říct, že za nově rozdmýchanou debatu kolem sbližování na pravici nemůže Fiala, ten pouze odpovídal na všetečný dotaz novinářů z ČTK. V právě probíhající okurkové sezoně se ale na výrok vrhli jak politici, tak vesměs všechna média. Lidovci ihned ujistili, že s dalšími pravicovými stranami spolupracovat chtějí, lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan připomněl, že s myšlenkou předvolební kooperace demokratických partají přišel před pár týdny při hlasování o nedůvěře vládě on a lidé z TOP 09 bili stranickými legitimacemi o stůl a volali, že nápad jako první představil... kdo jiný než Miroslav Kalousek. Jak příznačné, to se nám to bude spojovat jedna radost.

Pravda je, že Kalousek o užší spolupráci mluvil už na podzim 2016. "Chceme-li opravdu porazit Babišovo hnutí ve volbách, musíme se spojit. Tento krok by si vyžádal bolestivé kompromisy programové i personální," vyzýval tehdejší předseda TOP 09. A narazil na nepochopení a odpor zejména u vedení KDU-ČSL, v jejímž čele kdysi stál. Ještě o několik let dříve ale o pravicovém volebním spojenectví mluvil na kongresu ODS Mirek Topolánek. A před minulými sněmovními volbami ho naopak jako strašáka běžně používal šéf hnutí ANO Andrej Babiš (Pravice se proti mně spojila, je to kampaň!).

Dva roky před sněmovními volbami je potřeba si otevřeně říct, že k žádnému spojení v jednolitý demokratický blok nedojde. Ony bolestivé programové a především personální kompromisy, o nichž mluvil Kalousek, totiž ve skutečnosti téměř nikdo dělat nechce. Tak předně, nápad v podstatě ihned odmítli Piráti. Tady samozřejmě nejde o žádnou pravici, ale o součást nynější demokratické opozice zcela jistě ano. "K tomu, aby se Piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou. Ta je poctivá, stojí úsilí, hodně trpělivosti a práce, ale jak se ukazuje, funguje," reagoval na oživené snahy místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Strana si především není schopna představit užší spolupráci s ODS, jíž dlouhodobě řadí do zkorumpovaných starých struktur. A co si budeme povídat, ani nikdo z ODS, lidovců, TOP 09 či hnutí STAN by s těžko čitelnými pirátskými solitéry nespolupracoval zrovna rád. Jenže bez nich má nyní demokratický blok pouhopouhých šestačtyřicet z celkem dvou stovek poslanců (plus dva přeběhlíky v Trikolóře).

A i mezi ostatními stranami panuje řada osobních animozit a zcela zásadních programových rozporů. To se pak Babiš bude porážet těžko.

Sám Petr Fiala mediální nadšení ze svých slov mírní, když říká, že Andreje Babiše neporazí žádná národní fronta ani antibabišovská koalice, ale program změny. ODS, která chce být lídrem této změny (a Fiala budoucím premiérem), však proti současnému předsedovi vlády i v polovině funkčního období stále působí strašně slabě. A celá opozice jako by k menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů nebyla schopna nabídnout hodnověrnou a dostatečně atraktivní alternativu.

Na žádné slučování, spojování či vážně míněnou formu bližší spolupráce všech ve sněmovních volbách to zatím ani náhodou nevypadá. Stejně jako na volební vítězství. Formu současné opozice před pár dny poměrně přesně shrnul místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: "Ostudou demokratické opozice není, že je slabá, ona je v součtu silná docela dost. Ostudou je to, že necháváme vyhrávat volby jednoho estébáka s ‚pouhými' pětadvaceti procenty, místo toho, aby se alespoň její část dokázala domluvit a porazila ho ve volbách." Amen.