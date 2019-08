MZV zahájilo kárné řízení s bývalým velvyslancem v Íránu

Ministerstvo zahraničí zahájilo kárné řízení s bývalým velvyslancem v Íránu Svatoplukem Čumbou, které může skončit i jeho propuštěním ze služeb české diplomacie. Důvodem je to, že Čumba podle zjištění ministerské inspekce nadužíval své pravomoci udělovat víza. Napsal to server Deníku N. Podle serveru Čumba umožnil přicestovat do Evropské unie stovkám íránských podnikatelů, které mu doporučila obchodní komora vedená bývalým ministrem Janem Kavanem a Zdeňkem Zbytkem.

Ministerstvo zahraničí zahájilo kárné řízení s Čumbou krátce poté, co velvyslance z Teheránu odvolalo. "V případě velvyslance Svatopluka Čumby proběhlo šetření generální inspekce ministerstva zahraničních věcí se závěrem, že došlo k porušení vnitřních směrnic ministerstva. Na základě tohoto šetření bylo zahájeno kárné řízení, které právě probíhá a které může vyústit až k rozvázání pracovního poměru," cituje server Roberta Řeháka z tiskového oddělení ministerstva. Čumba zůstane zaměstnancem ministerstva, dokud kárné řízení neskončí.

Čumba vydal zhruba 400 víz na základě doporučení Česko-Slovensko-Íránské obchodní komory, kterou vede spoluzakladatel SPOZ Zbytek a exministr zahraničí v Zemanově vládě Kavan. "Za normálních okolností použije velvyslanec této procedury zcela výjimečně, možná několikrát během čtyřleté doby vyslání. Udělení několika set takových víz je zcela bezprecedentní a znamená vážné narušení celého vízového systému a jeho bezpečnosti jak pro Českou republiku, tak pro celý schengenský systém," komentoval čísla pro Deník N bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský.

Na možné problémy s vízy upozornila stížnost z konzulárního oddělení ambasády v Teheránu. Ministerstvo zahraničí proto vyslalo do země generální inspekci, která došla k názoru, že Čumba svých pravomocí nadužíval. Na základě tohoto zjištění pak Černínský palác velvyslance stáhl zpět do Česka. Trestný čin ale inspekce v jeho jednání neshledala, případ tak nepřevzala policie ani státní zastupitelství, píše server.

Zbytek a Kavan tvrdí, že chtěli pomoct českému byznysu. "Já ani pan Kavan jsme s vízy nekšeftovali a nekšeftujeme," řekl v rozhovoru pro Deník N Zbytek, jehož komora chce nyní ministerstvo žalovat. Kavan argumentuje tím, že žádný ze žadatelů, který díky Čumbovi dostal vízum, nebyl odmítnut ani v jiné evropské zemi. "Také se všech 400 doporučených podnikatelů vrátilo zpět do Íránu," uvedl Kavan.