Na 21 stanicích ze 170 dnes padly teplotní rekordy

Na 21 stanicích, které měří alespoň 30 let, dnes denní teploty vyrovnaly, či překonaly dosavadní rekordy. Rekord padl například ve Strážnici na Hodonínsku, v Troubsku na Brněnsku nebo také v Dukovanech na Třebíčsku. ČTK to řekl Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Alespoň 30 let zaznamenává teplotu 170 stanic.

Ve Strážnici dnes k 17. hodině vystoupala teplota na 35,3 stupně, což je o 0,7 stupně více než dosavadní rekord z roku 2007. V Troubsku meteorologové naměřili 34,1 stupně, čímž bylo překonáno o 0,3 stupně nižší maximum taktéž z roku 2007.

V Přerově a Opavě teploty vyrovnaly dosavadní rekordy. V Přerově dnes bylo 34,2 stupně stejně jako v roce 2007 a v Opavě teploměr ukázal 34,1 stupně stejně jako v roce 1974. V Dukovanech dnešní teplota 33,8 stupně o 0,9 přesáhla rekord z roku 2007.

Ačkoliv nejtepleji bylo dnes hlavně na Moravě a ve Slezsku, rekordy padly i na několika českých stanicích. Například ve středočeských Průhonicích teplota dosáhla 33,1 stupně, což je o 1,7 stupně více než loňské maximum. Ve Vlašimi na Benešovsku bylo 32,7 stupně, o 2,2 stupně více než v roce 1947.