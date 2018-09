Na Brno míří žaloba. Jde o pozemky za Lužánkami

Podnikatel Libor Procházka, jehož nemovitosti na pozemcích města brání stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami, chce zažalovat Brno kvůli bezdůvodnému obohacení za užívání těchto staveb. Procházkovy podzemní garáže, tenisová hala a komunikace mají hodnotu asi čtvrt miliardy. Procházka za ně nechce peníze, ale jiné nemovitosti. Jednání o směně ale podle něj uvázlo na mrtvém bodě a jeho firmám roste ekonomická ztráta. Uvedla to páteční Mladá fronta Dnes.

Dřívější návrhy možných směn ztroskotaly kvůli odporu obyvatel a části politiků. Koaliční hnutí ANO chtělo spor vyřešit rozhodčí žalobou, která by určila, zda má Procházka nárok na peníze od města. "V hnutí jsme se nakonec rozhodli s tím do zastupitelstva nejít, protože tuto cestu nejsme schopní v koalici prosadit. Nemohli jsme čekat, že by nás podpořila opozice," vysvětlil investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Procházka už podle listu dál čekat nechce. "Podklady pro podání žalob i samotné žaloby na bezdůvodné obohacení za užívání staveb ve vlastnictví našich společností jsou připraveny. Dva roky jsme čekali s jejich podáním. Nejen protože nás vedení města v rámci jednání průběžně ujišťovalo, že má zájem věc řešit a narovnat naše vzájemné vztahy. Ale hlavně proto, že nás zástupci města několikrát výslovně požádali, abychom s podáním žalob vyčkali do doby projednání celé záležitosti na nejbližším zasedání zastupitelstva. Dosud se však nic nestalo," řekl listu Procházka.

"Naše společnosti si nemohou dovolit dál čekat a prodlužovat jednání, která nikam nevedou, protože se tím zvyšuje jejich ekonomická a finanční ztráta," doplnil podnikatel.

Procházka už dřív poslal Brnu předžalobní výzvu, požaduje 36 milionů korun za užívání některých ploch. Například střechu jeho garáží používají lidé jako parkoviště, jezdí také po okolních komunikacích. Město už prohrálo s Procházkou soud o užívání střechy garáží, mimosoudně se s podnikatelem vyrovnalo zaplacením 13 milionů korun. Měl to být počáteční krok k dohodě, že město vymění podnikatelovy nemovitosti za některé své domy. Původně navrhovalo směnu za devět bytových domů, proti tomu se ale postavili jejich obyvatelé a část politiků. V dalším návrhu byla směna za pět historických domů v centru, s čímž nesouhlasili další politici. Proto vedení města od směny ustoupilo.