Na dálnici D1 se u Brna stala hromadná nehoda. Tři lidé zemřeli

Při hromadné nehodě dvou kamionů a čtyř osobních aut na dálnici D1 na okraji Brna zemřeli ve středu tři lidé včetně jednoho dítěte. Řekli to mluvčí jihomoravských hasičů, záchranky a policie. Další tři lidé se zranili, jedna žena je ve vážném stavu. Tvoří se kolony.

"Příčiny vzniku dopravní nehody vyšetřujeme, vzhledem k troskám, které se na místě nachází, to bude trvat do pozdních odpoledních hodin," řekl novinářům policejní mluvčí Petr Vala.

Havárie se stala před 11.00 přibližně na 188. kilometru ve směru na Brno. Dálnice tam zůstává uzavřená. Také směr na Prahu byl dočasně uzavřený kvůli zásahu záchranářů. Provoz se tam podařilo obnovit po poledni, kolony se pomalu rozjíždí.

Část vozidel začala po hromadné nehodě hořet. "Osobní auto je komplet zasažené stejně jako návěs prvního kamionu a také část druhého," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Škody způsobené požárem budou v milionech korun, doplnil. Hasiči byli na místě do sedmi minut, vyhlásili druhý stupeň poplachu, na místě měli 12 kusů techniky.

Tři lidé včetně dítěte zemřeli před příjezdem záchranářů. "Jsou tam další tři zranění. Jedna žena je zraněná těžce a po ošetření ji vezeme na urgentní příjem do bohunické nemocnice. Dva další muži jsou středně těžce zranění, vezeme je také do traumacentra do Bohunic," řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Záchranáři nechtějí zatím upřesňovat, ve kterých vozidlech zemřelí a zranění cestovali.

Objízdná trasa vede přes Bosonohy a Popůvky. Auta, která zůstala v koloně před místem nehody ve směru na Brno, se policie pokouší otočit zpět a vyvést z dálnice přes exit Kývalka. Kolony se tvoří i na objízdných trasách, upozornil Vala.