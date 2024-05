Na dnešním zasedání vláda projedná zákon o podpoře bydlení či program asistovaného návratu Ukrajinců

Zákon o podpoře bydlení, který má systémově řešit bytovou nouzi v Česku a pomoci k efektivnějšímu nastavení potřebných investic do bydlení, projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet by se měl zabývat i pilotním projektem programu pro asistovaný dobrovolný návrat uprchlíků, kteří pobývají v Česku po ruské invazi a chtějí se vrátit na Ukrajinu například z rodinných či zdravotních důvodů.

Lidí ohrožených bytovou nouzí je v Česku podle návrhu 1,6 milionu. Ve vážné nouzi jich je pak 154.000, z toho dvě třetiny tvoří rodiny s dětmi. Cílem zákona je, aby se počet snížil o 30 procent do deseti let. Zákon počítá se vznikem kontaktních a poradenských míst, která by lidem v nouzi pomohla najít a udržet si bydlení. Zároveň by měl poskytnout soukromým pronajímatelům garance a kompenzace, pokud své bydlení vyčlení pro ohrožené skupiny lidí.

Pilotní program asistovaných dobrovolných návratů na Ukrajinu by se měl týkat 430 osob. Pro 400 z nich stát zajistí autobusovou jízdenku z ČR do nejbližšího místa pobytu na Ukrajině. U zbylých 30 osob v komplikovaném zdravotním stavu se počítá s individuální asistencí a zajištěním zdravotní dopravní služby. Projekt nemá žádnou souvislost s brannou povinností Ukrajinců, ale slouží lidem, kteří se chtějí vrátit domů například ze zdravotních či rodinných důvodů, sdělilo ČTK ministerstvo vnitra.

V návaznosti na unijní akt o čipech předkládá ministr průmyslu a obchodu návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů. Vláda se bude zabývat i materiálem ke stanovení účasti státního rozpočtu při uplatňování programu udržení a rozvoje armádního letectva. Na programu mají ministři i peněžní dary mezinárodním organizacím a vybraným institucím nebo změny v letošním rozpočtu Státního fondu podpory investic.

Na programu je i úprava vládního nařízení o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou (NSA), podle které by mohla agentura nově udělovat ocenění pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách. Kabinet dostane také zprávu o přípravě státní části eGovernment cloudu nebo zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za minulý rok.