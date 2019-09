Části linek A a C stojí. Dva lidé spadli do kolejišť

Provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání byl zastaven, na Florenci kolem 14.15 spadl pod vlak člověk. O několik minut později další člověk spadl do kolejiště ve stanici Bořislavka na lince A, nejede proto ani metro mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol. Cestující v daných úsecích mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Podnik to uvedl na svém webu.

Kdy bude provoz metra obnoven, podnik zatím neoznámil. Podle jeho dispečera metro nepojede po nehodě zhruba hodinu.

Nehoda na Florenci se stala kolem 14.15. Krátce před 15.00 hasiči na twitteru uvedli, že člověka zpod metra vyprostili a předali záchranářům. Záchranáři k události na Florenci ani na Bořislavce bližší informace zatím nesdělili.

"Ve stanicích metra Bořislavka a Florenc došlo k pádu osoby do kolejiště. Na obě místa operátorky vyslaly záchranářské a lékařské posádky. Bližší informace sdělíme později," uvedli na twitteru záchranáři.