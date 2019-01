Ve Starém Městě na Frýdecku-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu. Polská firma do něj zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Místo hlídá policie. Do objektu někdo zhruba na dvou stovkách palet navezl barely, jejich celkový objem by mohl být až 500 tisíc litrů. Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) kvůli tomu svolal krizový štáb.

Nelegálním uskladněním látek se zabývá policie, hasiči, Povodí Odry, Česká inspekce životního prostředí a další instituce, uvedla Matějíková.