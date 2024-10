Na jihu Čech v těchto dnech roste nebývale velké množství bedel vysokých. Lidé mohou tyto oblíbené jedlé houby najít hlavně na loukách nebo na krajích lesů. Množství bedel vysokých je letos v porovnání s řadou předchozích let mimořádné. ČTK to řekla mykoložka Libuše Kotilová.

"V tomto ohledu je to skutečně výjimečná sezona. Bedel je hodně a rostou v kraji na spoustě míst," uvedla. Mezi lidmi vyhledávané houby se vyskytují ve vysoké koncentraci. Často jich roste několik na pár metrech čtverečních. Kotilová řekla, že důvodem této situace je fakt, že se najednou sešlo několik faktorů. "Jedná se například o teplotu, vlhkost substrátu i vlhkost prostředí. Navíc se všechno musí potkat i v ideálních časových souvislostech, což se letos zřejmě stalo," řekla. Dodala, že podobné souhry se stávají. "Pamatuji si třeba roky, kdy rostlo hodně syrovinek nebo ryzců," řekla.

Bedla vysoká je oblíbená houba v gastronomii. Lze z ní připravit řízky nebo ji osmažit bez obalu, případně použít jako doplněk při dušení masa a do omáček. Kotilová však upozorňuje na to, že si ji lidé někdy pletou s jedovatou bedlou zahradní. "Není tak vysoká a nemá tak výraznou kresbu. Kromě toho roste na zahrádkách. Ale lidé si někdy nejsou jistí a přijdou se zeptat," uvedla.

Počasí v posledních dnech by mohlo růstu hub přát. Suchý srpen vystřídalo srážkově silné září, kdy déšť občas nahradila i slunečná obloha. "Nevadí ani noční poklesy teplot. Pro některé houby to může být impuls," uvedla. Kotilová však má z posledních dnů zkušenosti nebo reference, že na jihu Čech zatím houby nerostou plošně. "Spíš se jedná o určitá místa, která třeba houbaři znají a vědí o nich. Kromě zmíněných bedel roste celkem dost i klouzek nebo hřib. Ale bývá to jen někde. Příroda si s námi trochu hraje," řekla.

Jižní Čechy patří mezi nejlepší houbařské lokality v zemi. Přispívá k tomu členitý profil krajiny. Pro houby jsou ideální podmínky ve vyšší nadmořské výšce, což splňují například oblasti na úpatí Šumavy nebo Novohradských hor. Vyhlášená houbařská místa v jižních Čechách jsou například v okolí Malont na Českokrumlovsku nebo Petříkova na Českobudějovicku.