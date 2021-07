Na lince číslo 201 pražské MHD budou jezdit vozy poháněné elektřinou

Na autobusové lince číslo 201 pražské hromadné dopravy budou v budoucnu jezdit vozy poháněné elektřinou. Důvodem je zlepšení kvality ovzduší. Dopravní podnik (DPP) nyní zahájí práce na elektrifikaci linky z Nádraží Holešovice na Černý Most. Součástí bude také rozšíření nabíjení pro bateriové trolejbusy v garáži Klíčov, odkud je linka převážně vypravována. Náklady jsou odhadnuty na 750 milionů korun. Vybudování trolejbusové trati by se mohlo uskutečnit v letech 2024 až 2026. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Podnik připravuje elektrifikaci také na dalších linkách.

Podnik nechá vybudovat potřebné nabíjecí infrastruktury. Trolejové vedení, z kterého bude trolejbus za jízdy dobíjen, pokryje zhruba 58 procent z celkové délky trasy. "Z hlediska času jízdy pod trolejí vychází poměr na cca 60 procent z celkového času jízdy vjednom směru včetně odstavu na konečné," píše se v dokumentu.

Pro napájení budou využity měnírny Trojská a Letňany. Nové by pak mohly být na Střížkově, v Toužimské ulici a na Černém Mostě. Pro uchycení trolejí pak budou v co největší míře využívány stožáry veřejného osvětlení.

Součástí projektu je rovněž zmíněné rozšíření nabíjecích možností v garáži Klíčov, které zároveň vytvoří potřebnou rezervu pro možnost pořízení bateriových trolejbusů a elektrobusů pro linky v severovýchodní části Prahy.

Z předběžně odhadovaných nákladů je určeno na samotnou elektrifikaci linky 600 milionů korun. Zbylých 150 milionů bude stát nabíjení v garážích na Klíčově. Přesná cena ale bude známa mj. až po vypracování projektu nebo tendru na stavební firmu.

Praha chystá elektrifikaci také dalších linek. Již pracuje na nasazení trolejbusů na linku 134 z Dvorců k Podolské vodárně a linky číslo 140 z Palmovky do Čakovic a na linku 119 na letiště v Ruzyni. V těchto případech by však šlo o odlišný způsob dobíjení než u linky 134. Vozy by totiž byly nabíjeny nejen v konečných stanicích, ale rovněž při jízdě z trolejí.