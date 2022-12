Na lyže do ciziny se letos chystá asi 22 procent Čechů, podobně jako před covidem

Na lyže do zahraničí se letos chystá přibližně 22 procent Čechů, zhruba stejně jako v předcovidových letech, vyplývá z odhadu České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková řekla, že zájem o horské pobyty je letos proti loňsku dvojnásobný. Zhruba čtvrtina Čechů vyráží do zahraničí bez cestovního pojištění, uvedla ČPP.

Pavlíková dodala, že zájem je letos především o pobyty v Rakousku, Itálii či Švýcarsku. V Rakousku Češi podle ní nejčastěji vyrážejí do oblastí Schladming-Dachstein nebo Kaprun. Nejžádanější formou ubytování jsou letos podle Pavlíkové tříhvězdičkové hotely s wellness zázemím a polopenzí, tedy dvěma jídly denně. "Co se týká cen, lyžařské pobyty vychází například u vybraných ubytování v Rakousku již výhodněji než právě v České republice nebo v sousedním Slovensku," dodala Pavlíková.

To, že se poptávka po lyžařských zájezdech vrací k předcovidové úrovni, potvrdil i mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný. Zdůraznil však, že část klientů s koupí ještě váhá. Důvodem podle něj mohou být obavy o ceny skipasů. Vzhledem k vyšší poptávce o zahraniční zájezdy v letním období Šatný očekává, že i zimní sezona bude letos úspěšná.

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková uvedla, že z rakouských horských středisek mají Češi letos zájem hlavně o Schladming-Dachstein, Nassfeld, Zillertal - Hintertux a Kaprun, z italských o Livigno, Passo Tonale, Val di Fiemme či Monte Bondone.

Ředitel Rakouské turistické centrály Norbert Lerch již dříve řekl, že v Rakousku budou ceny skipasů proti loňské sezoně vyšší o pět až deset procent, ceny ubytování o deset až 15 procent. Tamní lyžařská střediska však podle něj neplánují zavádět žádná omezení, otevřené by měly být i všechny skiareály. To, že se budou zvyšovat ceny skipasů, dříve oznámila i italská horská střediska. Ceny jednodenních skipasů by měly být proti loňsku vyšší asi o deset procent, mohou se ale lišit v závislosti na lokalitě. Kvůli nejisté ekonomické situaci například skiareál Panarotta blízko Tridentu letos oznámil, že sjezdovky v této sezoně neotevře.

Podle tiskové zprávy ČPP čtvrtina Čechů do zahraničí vyráží bez cestovního pojištění. "Nejčastější typ zranění při lyžování - úraz kolene - znamená často převoz vrtulníkem a několikadenní pobyt v nemocnici. I v takovém případě se náklady na léčbu snadno dostanou do statisícových částek," uvedl Kofroň. Přibližně tři čtvrtiny Čechů, kteří letos plánují lyžovat v Itálii, zároveň neví o povinném pojištění odpovědnosti za škody jinému, které země zavedla na začátku tohoto roku. Každý lyžař či snowboardista by tak u sebe měl mít elektronické či písemné potvrzení o tom, že si takové pojištění sjednal. Pokud se jím neprokáže, hrozí mu pokuta ve výši 150 eur (přibližně 3650 korun), doplnil Kofroň.