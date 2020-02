V Česku bylo testováno na koronavirus 135 vzorků

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový koronavirus dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Podle ředitele SZÚ Pavla Březovského je k testování připraveno dalších devět či deset vzorků. Není namístě testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Musí přijet z oblasti, kde se nemoc šíří, a mít horečku nad 38 stupňů, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Infomace zazněly po čtvrtečním jednání Ústřední epidemiologické komise na ministerstvu zdravotnictví.

"Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Většina nakažených má podle ministra mírný průběh nemoci, nejnebezpečnější je pro seniory.

Pro státní nemocnice chce ministerstvo prostřednictvím Státní správy hmotných rezerv nakoupit ochranné prostředky v řádu týdnů. Respirátorů by mohly být podle jednání s výrobci desetitisíce, ministerstvo je dá i praktickým lékařům. Ministerstvo ve středu poslalo všem lékařům dopisy, jak postupovat v případě kontaktu s pacientem s rizikem nakažení koronavirem.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii. Itálie je s více než 450 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82 000.