Na Náchodsku auto před supermarketem srazilo několik lidí včetně dětí

V Polici nad Metují na Náchodsku před supermarketem dnes odpoledne osobní auto srazilo několik lidí. Sedm zraněných včetně dvou dětí bylo přepraveno do lékařských zařízení. Jedno dítě dopravil do nemocnice vrtulník. ČTK to řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová. Nikdo podle ní nebyl v přímém ohrožení života.

Řidič, který autem do lidí narazil, měl zřejmě zdravotní indispozici, nehodu si nepamatoval. ČTK to řekl starosta čtyřtisícového města Jiří Škop (ODS). Podle něj nešlo o úmysl. Auto narazilo do fronty lidí čekajících na zmrzlinu, uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

"Podle informací, které mám, jde o staršího místního občana. Po nehodě měl tvrdit, že měl zdravotní problém, nehodu si nepamatoval. V tuto chvíli podle informací z místa, nešlo o úmysl. Musíme si ale počkat na závěry policejního vyšetřování," řekl ČTK Škop. Starosta se krátce po nehodě dostavil na místo. "Zpočátku se mi honilo hlavou všechno možné včetně toho, jestli nešlo o úmysl. Radnice je nedaleko, hned jsem šel na místo," dodal.

Záchranná služba přepravila do lékařských zařízení sedm zraněných včetně dvou dětí. Jedno dítě dopravil do nemocnice vrtulník, doplnila Hanušová. Policejní mluvčí Iva Kormošová uvedla, že zraněných je pět dospělých včetně řidiče a tři děti.

"Transportovali jsme a ošetřili celkem sedm lidí, nikdo nebyl v přímém ohrožení života. Jednoho zraněného přepravil do nemocnice vrtulník, ostatní do lékařských zařízení pozemní posádky," řekla ČTK Hanušová.

Mezi zraněnými je i řidič osobního vozidla. "U řidiče byl dechovou zkouškou vyloučen alkohol," řekla bez dalších podrobností policejní mluvčí.

Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Případ vyšetřuje policie. "Krátce před 16. hodinou došlo na parkovišti u OD Penny v Polici nad Metují ke střetu osobního auta s chodci. Osm osob včetně řidiče utrpělo zranění, z toho tři děti. Alkohol u řidiče vyloučen. Příčina nehody je předmětem šetření," uvedla na sociální síti X policie.

Z posledních let je známý například případ autobusu, který v červnu 2020 na slánském autobusovém nádraží narazil do zastávky, u níž stáli lidé. Jeho řidič měl na nohou nevhodnou obuv, domácí pantofle. Zemřel žák první třídy, který s dalšími dětmi seděl na obrubníku, další tři lidé utrpěli zranění. Šoféra soudy potrestaly podmínkou a zákazem řízení.

Loni v únoru najelo v Praze v Jugoslávské ulici u tramvajové zastávky osobní vozidlo na chodník a srazilo chodce a poté narazilo do budovy. Záchranáři ošetřili pět zraněných - dva z vozu a tři chodce, všichni byli mimo ohrožení života. Podle policie řidič pravděpodobně havaroval vlivem zdravotní komplikace.

V březnu 2021 najela dodávka do tramvajové zastávky Vojenská nemocnice v Praze 6, kde srazila několik lidí. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho dva vážně zranění skončili v nedaleké Ústřední vojenské nemocnici. Padesátiletý řidič dodávky měl zřejmě těsně před nehodou zdravotní problémy, podle předběžných informací ztratil vědomí, vážně se nezranil.

O měsíc později najelo auto v Mladé Boleslavi před jednou z bran automobilky Škoda Auto ve vysoké rychlosti do lidí. Tři lidé byli zraněni, z toho jedna žena vážně. Řidiče vozu zadržela policie, pravděpodobnou příčinou byla podle policistů jeho zdravotní indispozice.