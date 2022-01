Na náhradu kolen a kyčlí se kvůli covidu čeká dva roky

Na dvojnásobek prodloužila pandemie covidu čekací lhůty na náhradu především kolenního nebo kyčelního kloubu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Před pandemií lidé čekali na tyto zákroky zhruba rok a nyní dva, řekl ve středu přednosta I. ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.

Podle něj je na listině asi 1000 čekajících a potrvá i několik let, než se situace vrátí do stavu před pandemií. Nemocnice teprve před dvěma týdny pomalu znovu začala s plánovanými zákroky, které omezila koncem října kvůli narůstajícímu počtu pacientů s covidem.

Lékaři nyní provádějí ve svaté Anně zhruba tři čtyři endoprotézy denně. "Normálně jich děláme šest až osm, takže jsme zhruba na polovině. Zase to budeme pomalu stahovat a snažit se navýšit denní počty operací. Bude trvat tak měsíc, než se dostaneme na standardní denní počet operací, pokud do toho nevstoupí omikron," uvedl Tomáš.

Podle něj se ortopedové snažili dohnat ztrátu z předchozích vln covidu už loni v létě. "Standardně to ale neděláme, protože v létě se rány hůř hojí a je to ekonomicky náročnější. Je to i vyšší zátěž pro personál," řekl Tomáš.

Teoreticky by podle něj bylo možné navýšit počet operací třeba i na víc než 10 za den, chybí ale kapacita lůžek, na kterých by pak tito pacienti leželi. A pokud by i byla lůžka, chyběl by personál, který by se o pacienty postaral. "Sestřičky se staraly o covidové pacienty, teď na ně nahrneme navýšenou operativu. Není to ideální. Musíme vše dělat takticky tak, abychom je nepřetížili. Zdravotnického personálu je nedostatek," připomněl Tomáš problém, se kterým se potýká mnoho nemocnic.

Nejdéle lidé čekají na náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu. "Za rok odoperujeme zhruba 1000 endoprotéz, takže když se doba prodloužila z jednoho roku na dva, máme asi tisícovku čekajících pacientů na náhradu kyčelního a kolenního kloubu. U těch ostatních věcí jako například ramenní nebo hlezenní kloub to děláme v daleko kratších čekacích dobách, jsou to menší operace," řekl Tomáš.

Pokud někdo z pacientů začne mít problémy a kloub se mu rozpadne a ztrácí schopnost chůze, nemocnice jeho stav řeší přednostně. "Po celou dobu jsme operovali akutní věci, mezi které patří například onkologické zákroky, kde je nádor v kosti a je potřeba půlku kosti nebo celou kost odstranit," uvedl Tomáš, který sám provádí velké množství operací. V týdnu například nahrazoval pacientovi polovinu pánve.