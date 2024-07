Na olympiádě v Paříži dnes bude obhajovat svůj úspěch z Tokia pět českých medailistů

Pět českých medailistů z Tokia zasáhne do dnešního programu olympijských her v Paříži. Navázat na tři roky staré úspěchy budou chtít zlatý střelec Jiří Lipták v kvalifikaci trapu, bronzový fleretista Alexander Choupenitch a stříbrný vodní slalomář Lukáš Rohan. Hrát budou i zlaté tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, i když zatím ne spolu ve čtyřhře. Barbora Seemanová může vylepšit dosud nejlepší umístění českých plavců v historii her, mezi osmičkou finalistek je mistryně Evropy na své oblíbené kraulařské dvoustovce. Celkem dnes bude ve hře 19 medailových sad.

Kraulařská dvoustovka žen bude vrcholem večerního programu v bazénu v St. Denis. Australanku Ariarne Titmusovou může o druhé zlato v Paříži připravit snad jen její krajanka Mollie Callaghanová. Seemanová do finále prošla šestým časem a může vylepšit páté místo Daniela Málka z roku 2000 ze Sydney.

Choupenitch šest týdnů před hrami získal v Basileji evropský bronz. V Paříži je nasazený jako číslo sedm a jeho prvním soupeřem bude Polák Michal Siess, kterého loni porazil na turnaji v Záhřebu. Lipták ve 42 letech patří ve startovním poli k nejzkušenějším střelcům. Kvalifikace je dvoudenní a do úterního odpoledního finálového rozstřelu postoupí jen šest.

V areálu Roland Garros se wimbledonská vítězka Krejčíková střetne ve 2. kole dvouhry s Číňankou Wang Sin-jü. Těžká překážka čeká Siniakovou s Tomášem Macháčem v mixu v podobě turnajových jedniček Alexandera Zvereva a Laury Siegemundové z Německa.

V cross country na horských kolech nastoupí Ondřej Cink, stolní tenistku Hanu Matelovou čeká ve 2. kole Nizozemka Britt Eerlandová. V soutěži jezdecké všestrannosti bude v závěrečném parkuru pokračovat jen Miroslav Trunda, další jízdy absolvují v Marseille jachtařky Zofia Burska se Sárou Tkadlecovou ve třídě 49er FX. Windsurfařka Kateřina Švíková teprve začne.