Na opravy po kůrovcové těžbě půjde kolem 230 milionů

Na opravy místních komunikací poničených po těžbě kůrovcového dřeva půjde kolem 230 milionů korun. Stát na tento účel vyčlení 140 milionů korun, další peníze přidají kraje a obce. Program by měl být otevřen na podzim, peníze bude možné použít na opravy místních komunikací v majetku obcí, řekla po jednání se starosty ve Hvožďanech na Příbramsku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Obnovovat se budou silnice na území, kde už kůrovcová těžba skončila a kde je jistota, že těžká technika opravené cesty znovu nepoškodí. Stát podle Dostálové zaplatí 60 procent a po 20 procentech mají přidat kraje a obce. "Kraje se k tomu začínají stavět pozitivně, to znamená, že by také rády pomohly," uvedla Dostálová.

Nejhorší situace je podle ní v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde kůrovcová kalamita začala dříve než jinde. Tam by se měly peníze na opravy silnic podle ministryně dostat nejdříve.

Starostka Hvožďan Markéta Balková (nez.) řekla, že její obec o dotaci určitě požádá, stejně jako žádá například o prostředky na zalesňování. Hvožďany s 800 obyvateli leží na úpatí jihozápadních Brd a mají ve své správě téměř 230 hektarů lesa. Zatímco dříve za celý rok vytěžily 1700 metrů krychlových, letos jen do konce srpna to bylo 1800 metrů krychlových pouze kůrovcového dřeva. Péče o lesy přitom obec finančně zatěžuje. "Jsme na 35 procentech výkupní ceny dřeva, a to samozřejmě nemůže pokrýt náklady," uvedla Balková. Problém je i s poškozenými silnicemi, protože Hvožďany mají velké správní území zahrnující 21 kilometrů místních komunikací, z toho osm kilometrů v lesích.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že pokud bude nynější sucho pokračovat, může kůrovcová kalamita trvat ještě několik let a může poškodit drtivou většinu českých lesů kromě těch ve vyšších polohách, kde větší chladno a větší vlhko. "Je to katastrofa i pro majitele lesů, protože oni to brali jako svoji železnou rezervu na to, aby měli na investice a na splácení, ale dneska se dostávají do situace, že ten les nejen nevydělává, ale dokonce těm majitelům prodělává," dodal Brabec.