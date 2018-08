Na pomoc rodinám padlých vojáků lidé poslali devět milionů korun

Do speciální charitativní sbírky na pomoc rodinám padlých vojáků v Afghánistánu lidé poslali přes devět milionů korun. Pomoct se rozhodly tisíce lidí přímou platbou na účet Vojenského fondu solidarity i zasláním dárcovské zprávy SMS. Informovala o tom předsedkyně fondu Lenka Šmerdová. Lidé také pořádají sbírky třeba při sportovních utkáních.

Na konto Vojenského fondu solidarity číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 mohou lidé posílat peníze do konce srpna. Využít také mohou dárcovské SMS na číslo 87 777. Její znění zadají podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, tedy buď DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90. Pomáhají tak rodinám vojáků Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka, kteří padli 5. srpna v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka.

Do fondu lidé poslali k čtvrtečnímu dopoledni téměř 9,15 milionu korun. Podle Šmerdové přispělo přímo na účet asi 5 700 dárců, dalších více než 28 500 lidí poslalo dárcovskou zprávu. Projev solidarity Šmerdová označila za úžasný. Vyzdvihla, že se v důsledku netýká pouze rodin padlých vojáků, ale i armády jako takové. "Nesmírně moc to znamená pro vojáky, kteří v armádě slouží a jsou v misích. Cítí velkou sounáležitost s veřejností a jejich podporu. Za to bych chtěla strašně moc lidem poděkovat," řekla Šmerdová.

Peníze podle ní posílají soukromé osoby, firmy nebo vojáci. Nejvyšším darem bylo 500 tisíc korun. "Ozvali se mi i z věznice, že chtějí přispět vězni," poznamenala. Fond kontaktovali i dárci z ciziny.

Sbírky pořádají například organizátoři sportovních či kulturních akcí. Třeba účastníci airsoftové akce Operace Zaragua mezi sebou podle jednoho z jejích organizátorů Jana Šulce spontánně vybrali přes 12 tisíc korun. Lidé budou moct přispívat také při charitativním běhu, který pořádají chrudimští výsadkáři. Fond své kasičky umístí také na Dnech NATO v Ostravě, v té době už ale bude sbírka na pomoc rodinám padlých uzavřena. Peníze tak budou použity ve prospěch vojáků či jejich rodin v těžkých životních situacích.

Rodiny padlých vojáků z Afghánistánu fond podle Šmerdové teprve osloví. Sbírka potrvá do 31. srpna, poté se sejde mimořádná schůze výboru a podle potřebnosti rozhodne o rozdělení peněz. Šmerdová zdůraznila, že pozůstalí dostanou všechny peníze z této sbírky.