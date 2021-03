Na práci u lůžek se musíme dlouho adaptovat, upozorňují ambulantní lékaři

Pokud by do nemocnic měli nastoupit lékaři z ambulantního sektoru, museli by se na tuto práci možná i týdny adaptovat. Stát by měl nejdřív vysvětlit, proč do nemocnic nepovolá lékaře, kteří slouží v nemocničních ambulancích a kteří jsou zvyklí sloužit u lůžek. Napsal to Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Reagoval tak na středeční prohlášení vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), že vláda kvůli epidemii covidu zváží uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu. Pomáhat by měl v přetížených nemocnicích.

Jojko uvedl, že v Česku je něco přes 40 tisíc lékařů, přičemž zhruba polovina pracuje v nemocnicích. To podle něj znamená, že na jednoho pacienta hospitalizovaného s nemocí covid-19 připadají asi tři lékaři. "Ministr Hamáček by asi měl vysvětlit, kolik jich potřebuje na jednoho pacienta, respektive proč nejdříve nepovolá lékaře z ambulancí nemocnic, kteří jsou zvyklí na lůžkách sloužit. Ty nechá v ambulancích, ale nás chce povolat," napsal Jojko.

Zopakoval také, že ambulantní specialisté jsou připraveni převzít péči o všechny pacienty, kteří docházejí do nemocničních ambulancí. "Nemocnicím odlehčíme a nikdo nebude riskovat tím, že nás bude nutit dělat práci, kterou neděláme denně, tj. museli bychom se na ni možná týdny adaptovat," dodal Jojko.

V polovině února lékaři uváděli, že mezi ambulantními specialisty jsou asi dvě pětiny ve věku nad 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti covidu-19. Pokud by lékaři z ambulancí měli nastoupit do nemocnic, musí to být podle nich dobrovolné a musí se respektovat jejich věk, zdravotní stav a kvalifikace. Stát by jim pak měl poskytnout kompenzace, které pokryjí ztráty z uzavření ambulancí. Musí se také najít řešení, kdo a jak se postará o jejich pacienty.

Kapacita některých nemocnic v Česku je naplněna. Podle Hamáčka není problém v počtu přístrojů či lůžek, ale v množství personálu. Podle Hamáčka by ambulantní personál mohl pomáhat mimo intenzivní péči.

V českých nemocnicích je s covidem-19 přes 8100 lidí, což je dosud nejvíc. Úterní čísla ukazují 8162 hospitalizovaných, pondělní po revizi dokonce 8234. Dosavadní rekord byl 8155 covidových pacientů ze začátku listopadu. Dál přibývá i těžkých případů, maximum se v úterý posunulo na 1661 pacientů. V úterý v Česku přibylo 16 642 případů covidu.