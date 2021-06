Na přípravu letních kempů je málo času, dotace nejsou přiděleny

Na přípravu letních vzdělávacích kempů budou mít pořadatelé podle Asociace dětské rekreace zoufale málo času. Bude velmi obtížné sehnat dostatek dětí pro účast, a splnit tak požadavky vypsaného dotačního programu. Ministerstvo školství do něj přijímalo žádosti od 6. do 30. dubna, přijalo jich přes 400. Rozhodnutí o přidělení dotace ale pořadatelé podle asociace stále nemají. Řekl to místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška. Ministerstvo školství ve čtvrtek uvedlo, že rozhodnutí bude vydávat do 14 dnů.

Kempy by podle ministerstva školství měly pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševní zdraví školáků po dlouhotrvající výuce na dálku v důsledku pandemie koronaviru. O dotaci mohly žádat spolky, neziskové organizace, ale i školy či střediska volného času. Kempy se mají konat v červenci a srpnu, mají být pro aspoň 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů. Původně rozpočet programu činil 100 milionů korun. Kvůli velkému zájmu úřad vyjednal zvýšení na 270 milionů korun. Podle šéfa resortu Roberta Plagy (za ANO) tak budou moci být podpořeni všichni žadatelé a kempů se bude moci bezplatně zúčastnit až 100 tisíc dětí.

Načasování, kdy stále peníze z programu nejsou rozděleny, je podle Houšky nezvládnuté. "Podle našich dlouholetých zkušeností rodiče přihlašují děti na tábory nejvíce během února až dubna, doplňkově v květnu. Rozhodně to není tak, že v červnu bude mít 100 tisíc českých dětí nejasno v tom, co budou dělat o prázdninách a masově se vrhnou na nabídku státem placených kempů," uvedl.

Houška zároveň upozornil, že podle mnoha členů asociace byla kritéria programu nastavena diskriminačně, protože vylučovala z účasti komerční subjekty a i u neziskových organizacích ty, které fungují méně než pět let.

Česká školní inspekce zjistila, že za rok epidemie se nepodařilo do distančního vzdělávání vůbec zapojit kolem 10 tisíc žáků. Průzkum ministerstva školství ukázal, že nejčastějším důvodem byla neochota dětí či jejich rodičů se vyučování na dálku věnovat, a to bez ohledu na vybavení domácnosti. V základních a středních školách v ČR je přibližně 1,4 milionu žáků.

Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího Plagova vyjádření budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky.