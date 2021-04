Na "psa" zapomeňte, připravujeme nová pravidla, uvedl Arenberger

Ministerstvo zdravotnictví bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) připravovat nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. První varianta by podle něj měla být hotová zhruba za dva týdny. Nepůjde podle něj o tabulku, ale spíš o "balíčky k rozvolňování".

"Na 'psa' zapomeňte," řekl v pátek novinářům ministr. Podle něj ministerstvo půjde trochu jiným směrem a připraví ve spolupráci s epidemiology, průmyslem a dalšími skupinami vlastní pravidla. "Máme na to následujících 14 dnů," dodal.

Při nástupu nové hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v polovině března tehdejší ministr Jan Blatný (za ANO) uvedl, že jejím úkolem bude aktualizovat systém PES pro nové použití. Původně ho měla mít hotový po Velikonocích, po nich byl ale vyměněn ministr. Arenberger připomněl, že před několika dny jedna jeho varianta unikla do médií. "To byla pracovní verze, která v tomto okamžiku už vůbec neplatí. My půjdeme trošku jiným směrem," dodal.

O novém nastavení pravidel chce diskutovat nejen s epidemiology, ale také se zástupci průmyslu nebo kultury. Připravený materiál předchozího vedení využije. "Akorát to možná trochu přeskupíme nebo doladíme," dodal. Nebude to podle něj barevná sloupcová tabulka, ale jiný formát.

Zmírnění opatření se podle něj bude řídit zejména sedmidenním nebo čtrnáctidenním počtem případů na 100 tisíc obyvatel, podílem pozitivních testů a zatížení zdravotnických zařízením. Možná se budou používat ještě další upřesňující parametry.

Protiepidemický systém PES začal fungovat loni v listopadu, upraven byl začátkem roku. Jeho hlavním parametrem bylo rizikové skóre, které se vypočítává z počtu nových případů na 100 tisíc obyvatel a v seniorní populaci, na podílu pozitivních z provedených testů na covid-19 a reprodukčního čísla. V lednu byl parametr pozitivních testů nahrazen podílem nakažených lidí, kteří jsou přijatí do nemocnic k hospitalizaci a dosud nebyli pozitivně testováni.

Omezování života v Česku bylo podle rizikového skóre rozděleno do pěti pásem podle přísnosti. Od února se ale opatření systémem PES neřídí. Jedním z důvodů je masivní šíření britské mutace koronaviru.