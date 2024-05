Na různých místech po ČR si dnes lidé připomenou 79. výročí konce druhé světové války, prezident jmenuje nové generály

Na různých místech po České republice si dnes lidé připomenou 79. výročí konce druhé světové války. Tradiční pietní akt za účasti nejvyšších představitelů státu se uskuteční od 10:00 u Národního památníku na pražském Vítkově. O dvě hodiny později na Pražském hradě prezident Petr Pavel jmenuje nové generály.

Pietního aktu na Vítkově se zúčastní Pavel, který vystoupí s projevem, dále premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, pražský primátor Bohuslav Svoboda (všichni ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka. Součástí akce bude též přelet letounů a vrtulníků armádních vzdušných sil.

U jmenování generálů na Hradě budou předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i premiér Fiala. Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka by mohl po roce povýšit z hodnosti brigádního generála na generálmajora, brigádním generálem by se měl stát ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Vít Hendrych.

Vláda také Pavlovi navrhla povýšit do hodnosti brigádního generála ve výslužbě bývalého ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Jiřího Růžka, další čtyři vojáci z povolání by měli získat hodnost brigádního generála. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhl do funkce brigádního generála povýšit šéfa operačního centra policejního prezidia Františka Habadu, ředitele Útvaru speciálních činností policie Milana Černeka, ředitele jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána, velitele hasičského útvaru ochrany Pražského hradu Radka Stránského a bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Zemana.

Vzpomínkové akty u příležitosti 79. výročí konce druhé světové války se uskuteční také například v Brně, Pardubicích, Havlíčkově Brodě nebo Liberci. V Hranicích se bude konat slavnostní nástup jednotek české i americké armády. Předseda Senátu Vystrčil a pražský primátor Svoboda se také zúčastní pietního aktu k uctění památky vítězů nad nacismem na pražských Olšanských hřbitovech.

Dnes večer se Strakova akademie, tedy sídlo české vlády, slavnostně nasvítí do české trikolóry.