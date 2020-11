Na seznamce se vydával za ženu, od důvěřivých mužů vylákal skoro 1,5 milionu

Nyní jednadvacetiletý muž se podle zjištění policie vydával na sociálních sítích za ženu, přičemž od důvěřivých mužů postupně vylákal téměř 1,5 milionu korun. Zlínští kriminalisté mladíka z Mostecka obvinili z podvodu. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži dva roky až osm let vězení, sdělila v pondělí policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Svůj první falešný ženský profil založil podle ní mladík v 17 letech, kdy nabízel sex osmatřicetiletému muži. "Na svém profilu měl mladík fotografie přitažlivých dívek, které stáhl z internetu. Postupně se na sociální síti seznámil se čtyřmi muži ve věku od 25 do 38 let. Tři z nich se do něj jako do ženy zamilovali a dobrovolně mu zasílali peníze na různé potřeby. Čtvrtý z podvedených mužů mu poslal svoje intimní fotografie, které se staly předmětem vydírání. Peníze poté muž mladíkovi posílal za to, že tyto fotografe nebudou zveřejněny," uvedla mluvčí.

Podle policistů si muž od dubna 2017 do ledna 2019 tímto způsobem vydělal téměř 1,5 milionu korun. "Peníze si nechával posílat na účty svých kamarádů nebo známých. Každému z nich dal potom za výběr peněz z jejich účtu provizi od několika set do 3000 korun. Peníze si nechával posílat dokonce i na účet své nic netušící přítelkyně. Utratili je společně za cestování a návštěvy luxusních restaurací," uvedla Kozumplíková.

S žádným z mužů, které podvedl, se mladík nikdy nesetkal. Dvěma z nich ale podle policie tvrdil, že už je na cestě za nimi nebo přímo v jejich městě, načež od nich vylákal další peníze na ubytování, cestu nebo úhradu pokuty. "Peníze mu muži posílali také na operace či pohřby jeho blízkých osob, zaplacení nájmu, soudní řízení či opravy vozidla," doplnila mluvčí.

Zlínští kriminalisté se případem zabývají od konce roku 2017, kdy přijali oznámení od osmatřicetiletého muže ze Zlína, který přišel o více než 777 tisíc korun. Další podvedení podávali trestní oznámení v jiných městech, trestní řízení potom policisté sloučili ve Zlíně, kde také odhalili pachatele. Policie nevylučuje, že mladík, který se většinou vydával za sedmadvacetiletou studentku ze severu Čech, podvedl i další důvěřivé muže.