Na státní svátky nám nesahejte!

Češi mají díky svátkům 13 dnů pracovního klidu v roce. Při debatách, jak by měl stát ušetřit a zmírnit rozpočtový schodek, se hovořilo i o zrušení některého ze svátků. Podle různých odhadů by se změnou dne pracovního klidu na klasický všední ušetřilo až několik miliard korun.



Tři pětiny Čechů si ale nemyslí, že správnou cestou, jak by stát měl zvýšit své příjmy, je rušení státních svátků. Naopak 35 procent lidí, většinou starších 65 let, by s obdobným krokem souhlasilo. Pokud by měli občané vybrat, který svátek zrušit, byl by to Velký pátek. Následoval Svátek práce a Den boje za svobodu a demokracii. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury SC&C.

SC&C se dotazoval také na to, zda by se lidem zamlouvalo případné zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Souhlasilo by s tím 45 procent lidí. Čtvrtina by zachovala současný pětidenní pracovní týden. Zhruba desetina by byla pro variantu zkrácení práce na 30 hodin týdně, tedy šestihodinovou práci v pěti dnech, a 17 procent by souhlasilo se zachováním odpracování 40 hodin týdně, ale za čtyři dny, čili deset hodin práce ve čtyřech dnech.

Nejzásadnější výhodu čtyřdenního pracovního týdne lidé podle průzkumu vidí v nabytí volného času. Uvedlo to 52 procent lidí, který zmiňovali obecně více volného času nebo více času na rodinu či pro sebe. Co se týče případných nevýhod zkrácení pracovního týdne, čtvrtina dotázaných uvedla, že žádné nevidí. Zhruba pětina by se ale obávala snížení příjmů a 17 procent snížené efektivity nebo vyšší pracovní zátěže.