Na tahu je ČSSD. O vládě s ANO může rozhodnout referendum

Vedení sociální demokracie v pátek posoudí, zda by strana měla po čtrnácti dnech obnovit jednání o vládě s hnutím ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček předloží postupně stranickému grémiu a následně předsednictvu nabídku, s kterou přišli v pondělí vyjednavači hnutí ANO v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Před dvěma týdny rozhovory obou subjektů, jejichž spolupráci by ve sněmovně měla tolerovat KSČM, zkrachovaly kvůli personáliím.

ANO v pondělí přišlo s nabídkou na obnovu rozhovorů na základě výzvy výboru hnutí, který variantu koalice s ČSSD upřednostnil před podporou KSČM a SPD, doporučovanou prezidentem Milošem Zemanem. ČSSD i ANO obsah nabídky oficiálně nekomentují, spekulace ohledně možného rozdělení vládních postů zveřejněné v médiích pak odmítají jako chybné či nepřesné. Hamáček s nabídkou ve čtvrtek seznámil Zemana, dnes se dočkají straníci.

Předsednictvo by mělo rozhodnout, zda budou jednání obnovena. Před dvěma týdny stejný orgán jednomyslně podpořil rozhodnutí vyjednavačů ČSSD rozhovory s ANO ukončit. Socialistům vadila přítomnost trestně stíhaného Babiše ve vládě. Oslyšen byl navíc i jejich alternativní požadavek, aby v případě účasti Babiše ve vládě drželi post ministra vnitra. Pokud by obě strany došly k dohodě, museli by ji potvrdit členové ČSSD v referendu.