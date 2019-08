Na technoparty u Čížkova přijelo asi dva tisíce lidí

Na technoparty u Čížkova na jižním Plzeňsku přijelo od pátečního večera asi 2000 lidí. Hudební produkce tam začala v pozdních nočních hodinách. Policie zatím řešila drobné přestupky v souvislosti s dopravou a drogami, situaci sleduje, řekla policejní mluvčí Martina Korandová. Podle fotoreportéra ČTK je situace na místě i po poledni klidná, technoparty probíhá prakticky jako běžný hudební festival.

"Na místě je asi 300 nákladních aut a 300 osobních aut. Kolegové už řešili několik přestupků," řekla Korandová. V pátek večer se u Přešína tvořily menší kolony, jak účastníci přijížděli na místo konání akce. Dorazila i řada cizinců, například z Francie. Policie hlídá všechny příjezdové cesty, jednu pro auta zcela uzavřela, aby v případě potřeby umožnila bezproblémový příjezd záchranářů. Lidé na místě tančí u dvou pódií, někteří přijeli se stany, jiní v obytných vozech.

Technoparty se měla původně konat u Přešína na jihu Plzeňska. Zhruba na šest hektarů pozemků na okraji Brd se mělo podle prvotních informací sjet zhruba 1000 lidí včetně cizinců. Akce byla nahlášená až ve čtvrtek odpoledne a hned poté se přišlo na to, že na původním místě, kde chtěli mladí lidé hrát a nocovat, být nemohou. Nedohodli se totiž nakonec s majiteli pozemků.

Hledali proto nové místo, ve hře byly například pozemky u Spáleného Poříčí. Z místa, kde byli neoprávněně, účastníci v klidu odjeli, uvedla v pátek policejní mluvčí.

Právě dnes je to 15 let, co policie v České republice poprvé ukončila zásahem technoparty, tehdy šlo o každoroční CzechTek v Boněnově na Tachovsku. O rok později policie tvrdě rozehnala taneční party nedaleko Mlýnce na Tachovsku.