Na Tháliích bylo oceněno na 400 lidí, rekordní čtyři má tanečnice Podařilová

Udělování cen Thálie je dnes jednou z důležitých součástí divadelní sezóny. Ceny za mimořádné jevištní výkony, které uděluje Herecká asociace, převzalo prvních šest umělců v přímém televizním přenosu před 30 lety, 26. března 1994. Získali je tehdy herec Pavel Pavlovský, operní pěvkyně Drahomíra Drobková a tanečník Petr Zuska. Porota také ocenila za celoživotní dílo Nelly Gaierovou, Karla Bermana a Josefa Kemra.

Během následujících let se postupně ceny Thálie rozrostly o další kategorie. Už od druhého ročníku se udělovaly vždy v mužské a ženské kategorii, za rok 1995 přibyla mimořádná cena Kolegia pro udělování cen Thálie. Podoba se pak na dlouho ustálila od čtvrtého ročníku, kdy přibylo ocenění pro činoherního umělce do 33 let a původní jednotná pěvecká kategorie se rozdělila na operní a operetní. Od roku 2017 se uděluje také Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Od udílení Thálií za dva ročníky 2018 a 2019 - v roce 2019 se ceny začaly předávat až na podzim, proto se tehdy vyhlašovali vítězové za dvě sezóny - přebírají ocenění také umělci působící v oblasti loutkového a alternativního divadla, od následujícího roku se tyto kategorie rozdělily. Postupně se rozšiřoval i počet cen za celoživotní dílo, dnes se tyto Thálie udělují za činohru, operu, balet, operetu a muzikál a alternativní (případně i loutkové) divadlo.

Již od počátku se pořadatelé snaží nevnímat jen scény z Prahy či Brna a pro ocenění vybírat také umělce z menších scén, propagace regionálního divadla byla ostatně jedním z důvodů pro ustavení cen. Už od prvního ročníku se ceny udělují v Národním divadle, dlouhá léta nejbližší sobotu kolem Světového dne divadla, který připadá na 27. března. Termín se změnil před pěti lety, kdy se kvůli organizačním problémům jarní předávání nekonalo a Herecká asociace je přesunula na podzim. Tam už zůstaly.

Podobně jako celou společnost ovlivnila také udílení Thálií pandemie koronaviru, která vypukla před čtyřmi roky. V roce 2020 tak mělo vyhlašování cen on-line podobu, tradiční ceremoniál v Národním divadle se konat nemohl. Na rozdíl od následujícího ročníku bylo nicméně možné udělit ceny za jevištní výkony. V říjnu 2021 se sice ceny už mohly znovu předávat v historické budově Národního divadla, protože ale byla divadla téměř celý rok zavřená, udílela Herecká asociace prakticky jen ceny za celoživotní mistrovství.

Během uplynulých tří dekád udělila Herecká asociace na 400 cen. Většinu z nich tvoří 219 Thálií za jevištní výkony, za celoživotní mistrovství získalo cenu 122 umělců (a jedno divadlo). Cenu Kolegia pro udělování cen Thálie získalo 28 osobností ze světa divadla, o jednoho umělce méně převzalo ocenění pro činoherního umělce do 33 let. Nejnovější zavedenou cenu, kterou je Thálie za šíření divadelního umění v televizi, dostalo šest lidí.

Jen výjimečně se přitom někteří herci, tanečníci či pěvci dočkali Thálie vícekrát. Rekordní čtyři ceny si odnesla tanečnice Tereza Podařilová (v letech 1998, 2004, 2006 a 2015), po třech mají pěvec Ivan Kusnjer (1995, 1998 a 2002), tanečník Ondřej Vinklát (2014, 2018 a 2020) a pěvkyně Jana Šrejma Kačírková (2013, 2014 a 2020). Mezi herci je jediným trojnásobným držitelem Thálie Josef Somr - za výkony v divadle ji dostal v letech 1998 a 2002, v roce 2014 si pak odnesl ocenění za celoživotní dílo.

Umělců, kteří převzali Thálii jak za výkon na jevišti, tak za celoživotní přinos divadlu, je více. Prvním se stal v roce 2006 Lubomír Lipský, který byl už v roce 1998 oceněn za výkon v operetě Sny z Nového Yorku v Hudebním divadle v Karlíně. Následovali Jana Hlaváčová, Blanka Bohdanová, Ladislav Županič, Alena Vránová, Pavla Břínková, Petr Kostka, Jiří Korn, Iva Janžurová, Jitka Molavcová a naposledy František Němec.

Z držitelů ocenění pro činoherního umělce do 33 let získala "velkou Thálii" jako jediná Tereza Dočkalová - poprvé byla oceněna v roce 2012 v době, kdy hrála v ostravské Komorní scéně Aréna, podruhé pak o šest let později za titulní roli v inscenaci Domeček pro panenky v Divadle pod Palmovkou. Zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý nejprve v roce 2002 získal zvláštní cenu Kolegia a loni dostal i Thálii za celoživotní přínos muzikálovému žánru.

Jen jediný z vybraných umělců odmítl cenu převzít, a to v roce 2011 pěvkyně Naděžda Kniplová, kterou Herecká asociace ocenila za celoživotní dílo. Oceněná si však pro křišťálový pohár do Národního divadla v Praze nepřišla. V otevřeném dopise asociaci za důvod označila to, že si cenu zasloužila již dříve mezi prvními. Pěvkyně cenu, kterou měla převzít 17 let od prvního ročníku Thálií, označila za "milodar", který nechce.