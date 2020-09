Na venkově chystá Pošta pro lidi plnohodnotné pojízdné pobočky

Česká pošta chystá na venkově zavedení pojízdných poboček v automobilech, které budou mít plnohodnotnou funkci poštovní kamenné pobočky. Testování mobilní pošty začne 1. října v obcích v okolí Dobrušky na Rychnovsku a následně v obcích na Bruntálsku. Při úterním představení prvních dvou automobilů mobilní pošty v Náchodě to řekli představitelé České pošty.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vznikl nápad nového konceptu mobilní pošty v době jarní koronavirové krize, kdy nebylo jasné, jak rychle se podaří pobočky pošt otevřít. "Je to trošku návrat do minulosti. Věřím, že to bude fungovat a lidé to ocení," řekl Hamáček s poukazem na dřívější poštovní pobočky v autobusech či aviích, které v Česku fungovaly do druhé poloviny 90. let minulého století.

"Je to kamenná pobočka na kolečkách. Po vyhodnocení dat z fungování pilotního provozu a zjištění zájmu veřejnosti budeme dál rozhodovat o dalším rozšíření," řekl ředitel byznys developmentu České pošty Martin Vránek. Postupně by pošta podle něj mohla pořídit desítky mobilních poboček, přičemž s nákupem více vozů by měla klesnout i jejich pořizovací cena.

Mobilní pošta v prvních dvou vozech vznikla přestavbou dodávkových automobilů Peugeot Boxer. Každý vůz přišel včetně přestavby na necelý milion korun. Uvnitř vozu má doručovatel vybavení včetně trezoru na peníze. Klient bude stát venku a před nepřízní počasí jej ochrání markýza. U přepážkového okénka je i automatický dávkovač anticovidové dezinfekce.

Náhrada za dočasně uzavřené pobočky

Pojízdná pošta by měla především zajistit služby v místech, kde je pobočka pošty dočasně uzavřena, například kvůli nákaze covid-19 nebo rekonstrukci. Mobilní pobočku by měla pošta využívat i v oblastech, kde poštovní pobočka vůbec není. To je příklad obcí Semechnice, Bačetín a Pohoří v okolí Dobrušky, kde mobilní pošta bude obsluhovat asi 1500 obyvatel. Vozidla mobilní pošty budou mít pevný jízdní řád a v každé obci budou stát hodinu denně.

Česká pošta je kritizována kvůli rušení poboček na venkově, prodlevám v doručování zásilek a v poslední době i kvůli omezování provozní doby. Podle údajů ze srpna Česká pošta provozuje celkem 3200 poštovních poboček a zaměstnává 29 000 lidí.