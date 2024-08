Na vizovickém Trnkobraní padl český rekord v pojídání švestkových knedlíků

Nový český rekord v pojídání švestkových knedlíků dnes na Trnkobraní ve Vizovicích na Zlínsku vytvořil Radim Dvořáček z Ostravy, který za hodinu dokázal spořádat 228 knedlíků plněných švestkami.

Výrazně tak překonal svůj dosud nejlepší výkon z roku 2022, kdy snědl 205 švestkových knedlíků. K překonání absolutního rekordu festivalu, který s 233 knedlíky drží od roku 2008 Patrik Bertoletti z USA, dnes chybělo Dvořáčkovi spořádat ještě pět knedlíků. Dvoudenní hudební festival Trnkobraní večer vrcholí, každoročně jej navštěvují tisíce lidí.

Soutěže v pojídání švestkových knedlíků se ve Vizovicích zúčastnilo deset jedlíků, mezi kterými byl i Kanaďan Step Daddy. Dvořáček klání vyhrál s velkým náskokem. Josef Chlup, který skončil druhý, dokázal za hodinu sníst 109 knedlíků. Dvořáček už soutěž v pojídání švestkových knedlíků vyhrál několikrát. Pokaždé se pečlivě připravuje a před kláním vypije obrovské množství vody, kávy a čaje, by si roztáhl žaludek a v časovém limitu pak do něj dokázal pojmout co nejvíce knedlíků. Podle Dvořáčka několik let trvalo, než se mu podařilo zažívací trakt vytrénovat na příjem velkého množství potravy. Stejně jako v předchozích ročnících soutěže i tentokrát knedlíky pořádal vestoje. Po skončení soutěže se Dvořáček rozhodl podpořit trávení 228 švestkových knedlíků štamprlí místní slivovice a opatrně připustil, že švestkové knedlíky dnes nebyly jeho posledním jídlem.

Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků má na festivalu dlouholetou tradici, je otevřena široké veřejnosti. Konzumují se výhradně knedlíky vyrobené podle originální receptury, jde o spařované těsto, hrubou mouku, žloutky, mléko a špetku soli. Startovací porce činí 30 knedlíků, limit soutěže je jedna hodina. Dokladem o zkonzumovaných knedlících jsou pecky, které soutěžící odkládají na talíř. Pokud by někdo knedlíky spolykal i s peckou, tak by se mu do celkového počtu nezapočítávaly. Povolený je omastek a cukr. Soutěžící při výkonu mohou stát, sedět, pohybovat se podle libosti po pódiu, cvičit. Výkon jedlíků nesmí být zakončen zvracením, v tomto případě se výsledek nepočítá.

Hudební festival Vizovické Trnkobraní začal v pátek a končí dnes v noci. Patří k hlavním kulturním událostem léta v regionu. Do programu letošního 55. ročníku zařadili pořadatelé vystoupení skupin Rybičky 48, No Name, Visací zámek, Divokej Bill, Desmod, Tublatanka, Fleret či zpěváků Tomáše Kluse nebo Anny K.