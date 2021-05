Na vodních nádržích vznikne v létě 41 míst pouze pro koupající

Na vodních nádražích a řekách v Česku bude během léta vymezeno celkem 41 prostor pro koupající, do nichž nebudou smět žádná plavidla. Na dalších osmi místech pak bude pro lodě a skútry platit omezený režim. Státní plavební správa tím chce zvýšit bezpečnost na vodě. V souvislosti s koronavirovými omezeními při cestování očekává totiž velký zájem tuzemských turistů o rekreaci v ČR. Na úterní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Zájem o rekreační plavbu v Česku v posledních letech roste, loni i kvůli pandemii koronaviru stoupl na některých místech provoz i o pětinu.

"Letos v létě u nás očekáváme intenzivní plavební provoz, který souvisí s rostoucí oblibou prožívání dovolené na vodě a také s omezenými možnostmi či chutí občanů prožít dovolenou v cizině. Proto je sezoně 2021 věnována mimořádná pozornost. Prosím všechny o vzájemný respekt a ohleduplnost," řekl Havlíček.

Plavební úřad pro letošní plavební sezonu přijme osvědčená dopravní opatření. Ty budou na místech provozem nejvíce zatížených vodních cestách. "Pozornost se bude soustředit zvláště na bezpečí koupajících se a lidí na malých plavidlech bez motoru," podotkla ředitelka plavební správy Klára Němcová.

Na osmi vodních nádržích tak vzniknou prostory určené pouze pro koupající. Například na Slapech jich bude 14, na Orlíku devět. Na dalších osmi místech, včetně pražského úseku Vltavy, pak bude pro plavidla omezena rychlost. Zvláštní prostory budou mít i provozovatelé akrobatických plaveb a vodního lyžování. Vedle toho plavební úřad připravuje spolu s policii pravidelné kontroly, podle Němcové budou v rozsahu kapacit úřadu.

Havlíček v souvislosti s růstem popularity rekreačních plaveb připomněl i některé investice. Na konci května se otevře rozšířený přístav ve Veselí nad Moravou na Baťově kanále, který zlepší podmínky pro plavbu i tankování. To by se do začátku léta mělo zlepšit i na Vltavě v přístavu Hluboká nad Vltavou. Letos navíc začne výstavba deseti nových veřejných přístavišť na Labi.

Bezpečnosti plavebního provozu se bude věnovat i připravovaná kampaň pro veřejnost Na vodě nejsi nikdy sám. Spoty se budou zaměřovat na dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastníků plavebního provozu a prezentovat je budou zástupci čtyř moderních aktivit na vodě, jako jsou provoz vodních skútrů, provoz jetsurfů, wakeboardů a vodních lyží a paddleboardů.

"Základní myšlenka vychází z obecné povinnosti zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a nezpůsobit nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě," popsal prezident České Federace Stand Up Paddle David Raab.

Zájem o rekreační plavbu v Česku v posledních letech roste. V současnosti je evidováno zhruba 19 600 rekreačních plavidel, přičemž jejich počet každým rokem o několik stovek roste. Podle agentury CzechTourism se vodácké aktivity významně podílejí na cestovním ruchu v regionech a menších obcích podél vodních toků. Například obrat u prodeje malých člunů dosahoval před krizí podle Asociace lodního průmyslu téměř 100 milionů korun.