Na výměnu lamp v chráněných krajinných oblastech půjde 30 milionů korun

Na snížení světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech rozdělí ministerstvo životního prostředí (MŽP) 30 milionů korun. Peníze jsou určeny na výměnu světelně i energeticky nevyhovujících lamp, čímž se sníží negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví lidí a zároveň uspoří výdaje za energie. Dotace obcím pokryje až polovinu nákladů na projekt, maximálně dostanou dva miliony korun. Příjem žádost potrvá od 1. září do 31. října, informovalo v pátek ministerstvo v tiskové zprávě.

O peníze se podle ministerstva může ucházet zhruba tisíc obcí, které se alespoň částí svého katastru nacházejí na území chráněných krajinných oblastí a zároveň mají méně než 100 tisíc obyvatel.

Řada studií poukazuje na nepříznivé vlivy umělého osvětlení na lidské zdraví, životní prostředí, ekonomiku i bezpečnost v ulicích. "Modrá složka spektra narušuje biologické rytmy v nočních hodinách, přispívá k rozvoji civilizačních chorob a narušuje ekosystémy," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Příspěvek lze získat i na projektovou dokumentaci

Osvětlení, které podpoří dotace, musí splňovat několik kritérií - světlo bude zaměřeno pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace. Do nákladů si může obec zahrnout například nákup a montáž svítidel, výměnu kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, rekonstrukci rozvaděčů nebo pronájem montážní plošiny, uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Příspěvek až 50 tisíc korun lze získat i na projektovou dokumentaci. "Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky ani tentokrát financovány nebudou," dodal Valdman. Výzva je jednokolová a soutěžní, pro získání dotace bude rozhodující kvalita a přínosy projektů, které musí být zrealizovány do konce roku 2023.

MŽP vyhlašuje tuto dotační výzvu už třetí rok za sebou. I nyní očekává velký zájem. Brabec uvedl, že dosud resort přijal 73 žádosti za téměř 80 milionů korun. "Z nich jsme podpořili 55 kvalitních projektů, díky nimž svítidla vymění například v Hejnicích na Liberecku, v Prachaticích či v Zubří ve Zlínském kraji," poznamenal ministr.

Program MŽP probíhá v koordinaci s ministerstvem průmyslu a obchodu, které má na tyto účely v programu EFEKT připraveno dalších 90 milionů korun. O dotaci se v něm mohou ucházet obce mimo chráněné krajinné oblasti a velká města jako Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec.