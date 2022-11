Na zastupitelstvu Brna žádali lidé v županech a s ručníky o pronájem sauny

Zhruba desítka lidí v županech a s ručníky na hlavě nebo ramenou přišla v úterý na zasedání brněnského zastupitelstva žádat o pronájem sauny v areálu rekonstruované Arnoldovy vily. Zástupkyně spolku Komunitní sauna Drobného Šárka Svobodová uvedla, že si spolek chce saunu pronajmout na pět let a ročně do ní investovat 100 tisíc korun. Ve stejné výši by bylo roční nájemné, které by se tak investicemi umořilo. Město bude v nabídkovém řízení hledat provozovatele sauny.

Město původně uvažovalo o zbourání sauny, proti čemuž se ale postavili lidé. Svobodová uvedla, že sauna je nejstarší na území Brna a kolem ní se vytvořila rozsáhlá komunita 300 lidí. Město se rozhodlo saunu zachovat, spolek projevil zájem o její provoz. Zájem ale projevil i další zájemce. "Žádáme proto politiky o podporu, aby v chystaném řízení zohlednil nekomerční subjekt namísto komerčního," uvedla Svobodová. Dodala, že nekomerční spolek nemůže konkurovat komerčnímu subjektu, ale v podmínkách řízení lze nekomerční subjekt upřednostnit.

Podle Svobodové také hrozí posun vypsání řízení s ohledem na rekonstrukci kanalizace vily, která souvisí i s kanalizací sauny. Svobodová uvedla, že lidé počítají s ohledem na rekonstrukci kanalizace se zavřením například na několik měsíců. "Pokud by se to ale posunulo a nevíme na kdy, byla by to velká nejistota a lidé by se třeba už po roce nemuseli vrátit. Saunu navštěvují děti, rodiče, prarodiče, mnozí jsou ve vysokém věku. Mají silné vazby a vše prospívá jejich zdraví," řekla Svobodová.

Spolek se ještě za předchozího vedení radnice domluvil na pronájmu sauny na pět let. Nájem by byl 100 000 ročně, avšak spolek by do sauny investoval 100 tisíc za rok, čímž by se nájem umořil. Spolek plánuje udělat zateplení, fasádu, vyměnit kamna a další úpravy.

Rekonstrukce Arnoldovy vily zhruba za 150 milionů korun začala loni v prosinci. Vznikne v ní Centrum dialogu, které bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19. až 21. století. Dům stojí v těsném sousedství zpřístupněných vil Tugendhat a Löw-Beer, je však starší. Vznikl pro stavitele Josefa Arnolda už v 60. letech 19. století. Poslední soukromí majitelé vily zahynuli za druhé světové války. Od 50. let do roku 2013 sloužila vila jako školka, poté byla prázdná.