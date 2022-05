Na zdravotní ošetření bezdomovců lze přispět nákupem ošetřenky Armády spásy

Na zdravotní ošetření lidí bez domova a dalších osob ze sociálně vyloučených menšin mohou lidé od středy přispět koupí takzvané ošetřenky. Peníze z nakoupeného poukazu pomohou uhradit péči o pacienty v ordinacích pro chudé, které v Praze a Ostravě provozuje Armáda spásy (AS). Kampaň má organizaci pomoci nahradit ukončení projektu ministerstva zdravotnictví z evropských fondů, který provoz ordinací v poslední době financoval. Novinářům to ve středu sdělili národní ředitel sociálních služeb AS Jan František Krupa a lékařka Andrea Pekárková.

"Základní poukaz je v hodnotě 250 korun a my doufáme, že se nám tak díky pomoci veřejnosti podaří část peněz na zajištění zdravotní péče (pro lidi bez domova a ze sociálně vyloučených menšin) najít," řekl Krupa.

Peníze z nákupu jedné ošetřenky stačí podle Pekárkové na uhrazení základního vyšetření nebo ošetření ran. Na zaplacení předoperačního vyšetření nebo preventivní prohlídky jsou potřeba peníze ze dvou poukázek. Dražší je ošetření pacienta napadeného parazity nebo vyšetření a léčba nepojištěné osoby s cukrovkou nebo s podezřením na onkologické onemocnění. Aby bylo zaplacena taková léčba, je potřeba pět až deset kuponů.

V Česku se poskytování zdravotní péče lidem bez domova věnuje šest ordinací. V Praze, Ostravě, Olomouci, Plzni a v Pardubicích je provozují mimo jiné Naděje, Armáda spásy či Charita. Projektem ministerstva zdravotnictví, jehož cílem bylo zvýšení dostupnosti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší, bylo od roku 2020 na 24 měsíců finančně zajištěno fungování ordinací. Roční provoz každého takového zařízení stojí podle Pekárkové asi dva miliony korun.

Pro pražskou ordinaci pro chudé, kde osoby bez domova ošetřuje Pekárková, financování z projektu ministerstva skončí podle lékařky v srpnu. Provoz ordinace tak bude potřeba uhradit z jiných zdrojů. Peníze od zdravotních pojišťoven podle Pekárkové uhradí asi třetinu potřebného rozpočtu. Zbytek nákladů je třeba hradit z dotací a z darů.

V ordinaci pro chudé v Praze ošetří podle zástupců AS 15 osob za den, v podobném zařízení v Ostravě je to 30 pacientů za den. Pražská ordinace poskytla od začátku roku do poloviny května zdravotní služby 430 osobám, v Ostravě bylo ošetřeno 2013 pacientů.